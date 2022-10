"To nie jest człowiek". Polski bramkarz wystawił laurkę Haalandowi

Tym razem 45 minut wystarczyło, by 22-letni Haaland ponownie zachwycił piłkarski świat. Norweski napastnik The Citizens strzelił dwa gole i na drugą połowę już nie wyszedł, bo trener Pep Guardiola postanowił dać mu odpocząć przed kolejnymi meczami.

Strzeleckie szaleństwo Haalanda

- Szczerze? Nie wiedziałem czegoś takiego nigdy, wcześniej nie spotkałem takiego piłkarza - powiedział o koledze z drużyny Grealish.



Norweg w 12 występach w ekipie mistrza Anglii, do której trafił latem z Borussii Dortmund, zdobył 19 bramek - 14 w Premier League i pięć w Lidze Mistrzów. W obu rozgrywkach otwiera klasyfikacje strzelców.



W Champions League, łącznie z wcześniejszymi występami w barwach FC Salzburg i BVB, jego licznik wskazuje 29 trafień w 22 meczach.



- Uśmiechałem się tylko po jego golach, bo to coś niewiarygodnego, że tak często trafia do siatki. Zawsze jest we właściwym miejscu. Mam nadzieję, że dzięki jego golom odniesiemy jeszcze wiele zwycięstw i poprowadzi nas do sukcesów - zaznaczył Grealish i dodał: Nawet bramkarz rywali powiedział do mnie o Haalandzie: to nie jest człowiek.

