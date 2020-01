"Liverpool ma więcej wrogów niż jakikolwiek inny klub"

Kto w końcu dopadnie Liverpool w lidze? To pytanie zadaje sobie coraz większa liczba kibiców. Na razie, na 21 rozegranych spotkań w Premier League, The Reds wygrali 20, a tylko jeden raz stracili punkty, remisując na wyjeździe w październiku z Manchesterem United 1:1. To właśnie Czerwone Diabły będą najbliższym rywalem Liverpoolu. Do meczu zwanego "Bitwą o Anglię" dojdzie w niedzielę o 17:30 na Anfield.

- Nie zagraliśmy wtedy tego, co zakładaliśmy. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Głównie ze względu na postawę rywala – mówił Klopp.

- Z takich spotkań musimy wyciągać wnioski. Cały czas możemy przenieść nasza grę na jeszcze wyższy poziom – dodał Niemiec cytowany przez stację RTE.

Liverpool dominuje, jest więc celem dla większości zespołów. Ukrywać tego nie zamierza Klopp.

- Uważam, że mamy więcej naturalnych wrogów, niż jakikolwiek inny klub. Zapewne chodzi o historię i sukcesy, osiągane w przeszłości.

- Kiedy gramy przeciwko Manchesterowi United, jest to najważniejszy mecz roku. Kiedy gramy z Evertonem, to kolejny najważniejszy mecz w roku. Coraz bliżej do miana naszego wroga aspiruje teraz Manchester City – w swoim stylu wypowiedział się Klopp.

Machina Kloppa

Niemiecki szkoleniowiec stworzył na Anfield machinę, która na razie nie zawodzi. Od wspomnianego remisu z United, The Reds mogą pochwalić się serią 12 zwycięstw ligowych z rzędu. Mając jeden mecz rozegrany mniej, prowadzą w tabeli mając aż 14 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City.