Krzysztof Piątek bez trenera. Rezygnacja Juergena Klinsmanna

Znakomity przed laty napastnik zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Ante Covicia w końcu listopada, gdy Hertha znajdowała się w strefie spadkowej Bundesligi. Hertha ograna. Piątek wciąż bez gola w lidze Krzysztof Piątek... czytaj dalej »

"Nie mogę wykorzystać potencjału"

Mimo mocarstwowych planów w ostatnich pięciu ligowych meczach ekipa ze stolicy wygrała tylko raz i zajmuje 14. miejsce w tabeli, z przewagą sześciu punktów nad pozycją oznaczającą konieczność gry w barażach.

Rozczarowujące były nie tylko wyniki. W ostatnim czasie Hertha miała duże problemy z kreowaniem gry i stwarzaniem sytuacji bramkowych.

"Po długich rozważaniach postanowiłem zrezygnować z funkcji trenera i wrócić do mojej pierwotnej roli członka rady nadzorczej" - napisał Klinsmann w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

I wyjaśnił: "Jako pierwszy trener potrzebuję zaufania pozostałych osób. Jedność, solidarność i koncentracja są kluczowe, szczególnie, gdy zespół broni się przed spadkiem. Jeśli te elementy nie są zagwarantowane, to nie mogę wykorzystać swojego potencjału i sprostać obowiązkom" - czytamy.

"Mimo trudnego terminarza mamy sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Jestem mocno przekonany, ze Hertha zdoła osiągnąć cel, którym jest utrzymanie" - dodał Niemiec.













Jego oświadczenia najpierw zaskoczyło władze stołecznego klubu, które wstrzymały się z potwierdzeniem informacji, a później oficjalnie poinformowano, że były znakomity napastnik przestał pełnić funkcję szkoleniowca. Wcześniej miał zakomunikować to drużynie, z którą pożegnał się przed porannym treningiem.



Jürgen Klinsmann has stepped down from his role as head coach of Hertha BSC with immediate effect. #hahohepic.twitter.com/ER26OtrNMz — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 11, 2020

W przerwie zimowej Hertha przeznaczyła na transfery ponad 70 milionów euro, z czego około 25 mln wydano 30 stycznia na Krzysztofa Piątka. Były napastnik AC Milan rozegrał dotąd trzy mecze, strzelając jednego gola.