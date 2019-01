Wisła obiecuje spłatę długów. "Pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy"

14.12 | - Jestem dumy ze swoich zawodników, że pomimo problemów pozaboiskowych pokazują, że są oddani temu, co robią. Czuję się znakomicie, mogąc prowadzić takich piłkarzy - powiedział po wygranym meczu z Wisłą Płock trener krakowskiej Wisły Maciej Stolarczyk.

14.12 | Sytuacja, w jakiej znalazła się Wisła Kraków, ma szeroki wydźwięk w środowisku piłkarskim. - To bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że klub się uratuje - mówi Semir Stilić, aktualnie pomocnik Wisły z Płocka.

Wisła Kraków pogrąża się w długach, co gorsza chętni, którzy mogliby jej pomóc się wykruszają. Jeśli trzynastokrotni mistrzowie Polski w najbliższym czasie nie znajdą inwestora, będą zagrożeni degradacją z ekstraklasy. - Słowa, że Wisła może wylądować w czwartej lidze z trudem przechodzą mi przez usta - przyznał w rozmowie z TVN24 Marek Motyka, legenda Białej Gwiazdy.

28.12 | Inwestorzy milczą, pieniędzy na koncie ciągle brak. O północy z piątku na sobotę mija termin. Co dalej z klubem Wisła Kraków? Za 12 milionów złotych klub mieli przejąć nowi, tajemniczy właściciele.

29.12 | Komplikuje się sprawa sprzedaży występującej w piłkarskiej ekstraklasie Wisły Kraków SA. Nowi właściciele nie dostarczyli Towarzystwu Sportowemu Wisła potwierdzenia przelewu 12 milionów złotych, a termin minął o północy w piątek. To było warunkiem domknięcia transakcji.

Co dalej z Wisłą Kraków?

Ważą się losy Wisły Kraków. Zarząd klubu obraduje i zastanawia się, co zrobić po tym, jak główny inwestor - francuz kambodżańskiego pochodzenia - nie przelał w terminie dwunastu milionów złotych bo, jak informuje klub, rozchorował się, lecąc nad Atlantykiem.

04.01.2019 | Rafał Wisłocki został prezesem Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków – ogłoszono podczas konferencji prasowej. Jego pierwszym zadaniem ma być doprowadzenie do odwieszenia licencji na grę drużyny w piłkarskiej ekstraklasie.

Co dalej z Wisłą Kraków? Czasu na ratowanie klubu jest coraz...

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, śledztwo ma poprowadzić osobiście Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. Więcej o sprawie dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

10.01 | - To jest ten moment teraz albo nigdy - powiedział biznesmen Jarosław Królewski, który zorganizował akcję pod nazwą "50 tysięcy dla Wisły Kraków", mającą uratować klub. - Myślę, że już jest około 300 tysięcy - zdradził przed kamerami.

Królewski: jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej...

16.01 | - Pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy - poinformował w środę przed kamerą TVN24 biznesmen Jarosław Królewski, jeden z trzech pożyczkodawców, który zaangażował się w pomoc targanej problemami Wiśle Kraków.

Królewski: pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy

Oprócz Królewskiego pieniądze klubowi pożyczyli Jakub Błaszczykowski (w najbliższym czasie ma zostać piłkarzem Wisły) oraz Tomasz Jażdżyński (prezes Gremi Media).

Pieniądze te, chodzi o cztery miliony złotych, mają iść na spłatę długów wobec piłkarzy, którzy od kilku miesięcy nie otrzymywali wynagrodzeń. wszyscy - oprócz Pawła Brożka i Marcina Wasilewskiego - złożyli wezwania do zapłaty. W większości wypadków 14-dniowy termin na uregulowanie zaległości mija 16 stycznia.

- Pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy. Myślę, że każdy z nich otrzyma zaległe pensje - przekazał we wtorek na antenie TVN24 biznesmen. Krakowski biznesmen trzecim dobrodziejem Wisły Kraków Tomasz... czytaj dalej »

"Lepsza sytuacja"

Gdyby trzech dobrodziejów nie udzieliło Wiśle pożyczki, to zespół najpewniej straciłby szanse na start w wiosennej części rozgrywek ekstraklasy. Teraz Królewski, który w wybrnięciu z kłopotów pomaga Wiśle od początku stycznia, zapewnił, że intensywnie pracuje nad pozyskaniem inwestora mogącego przejąć akcje krakowskiego klubu.

- Dzięki pożyczce, której udzieliliśmy z Tomaszem oraz Kubą, jesteśmy w trochę lepszej sytuacji. Możemy trochę bardziej precyzyjnie rozmawiać z inwestorami na świecie, w Polsce. Myślę, że dzisiaj już nie rozmawiamy o tym, żeby znaleźć kogoś, tylko na odpowiednich warunkach - podkreślił.

- Oczywiście w międzyczasie prowadzimy też inne akcje, czyli na przykład zbiórki przez kibiców i procesy restrukturyzacyjne. No i sprzątamy troszeczkę - dodał Królewski.

"Jesteśmy w coraz lepszym stanie"

Wyjaśnieniu miały uleć też sprawy właścicielskie. Nieprawidłowości miały się dopuścić zarządy Towarzystwa Sportowego Wisła i Wisła Kraków SA. W zakresie prawnym obecnemu kierownictwu klubu pomaga były właściciel i prezes Legii Warszawa Bogusława Leśnodorskiego.

- My jako klub i jako firmy, które starają się pomóc, w szczególności kancelaria pana Bogusława, udowodniły, że jest jednak to klub, który należy do Wisły, TS Wisła, w związku z tym uważam, że argument dotyczący tego, kto jest właścicielem Wisły, jest już spełniony - stwierdził Królewski.

Źródło: newspix.pl Leśnodorski i Królewski często ostatnio się widują

Do spełniania są jednak jeszcze inne warunki. - Dotyczą one kwestii formalnych i finansowych. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie finansowe, to pokazaliśmy w ostatnich siedmiu-dziesięciu dniach, że jesteśmy w coraz lepszym stanie, że możemy sfinansować piłkarzy i jesteśmy w stanie poprawić kondycję klubu w zakresie innych opłat, które są teraz w klubie - dodał biznesmen.

Wiele warunków

Dla obecnego prezesa Wisły Rafała Wisłockiego i innych osób pomagających klubowi najważniejsze jest teraz odzyskanie licencji na grę w ekstraklasie i zatrzymanie piłkarzy.

- Idziemy do przodu, oczywiście mamy szereg warunków, które Komisja Licencyjna nam nałożyła do spełnienia, ale myślę, że poradzimy sobie z nimi - zakończył.



Wisłę zawieszono 3 stycznia. Po 20 kolejkach z dorobkiem 29 punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy.