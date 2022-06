Trzęsienie ziemi w Zabrzu. Jan Urban zwolniony

"W najbliższych dniach zajęcia z zespołem poprowadzi dotychczasowy trener drugiej drużyny Piotr Gierczak" - napisano w lakonicznym komunikacie.



Lech "ma oko" na holenderskiego trenera Lech Poznań szuka... czytaj dalej » Mieszkający od lat w Hiszpanii szkoleniowiec rok wcześniej zastąpił Marcina Brosza. W poniedziałek poprowadził pierwszy trening drużyny po urlopie. Dzień później stracił pracę.

Jak zapewniał po zakończeniu rozgrywek prezes Górnika Arkadiusz Szymanek, kontrakt trenera miał być ważny jeszcze przez kolejny sezon, a tematu zmiany na tym stanowisku miało nie być. W ostatnich dniach trwały za to w mediach spekulacje na temat odejścia prezesa, który objął tę funkcję pod koniec stycznia.

Chciał wzmocnień, unikał deklaracji

Urbana nie było na majowej konferencji prasowej przed ostatnim meczem sezonu, podczas której ogłoszono przedłużenie kontraktu z 37-letnią gwiazdą zespołu Lukasem Podolskim, co wywołało falę komentarzy.



Kilkakrotnie był pytany przez dziennikarzy o swoją przyszłość i starannie unikał wszelkich deklaracji.



Szkoleniowiec nie ukrywał, że konieczne jest wzmocnienie defensywy, bo drużyna traci zbyt dużo goli, a po zakończeniu rozgrywek straciła też podstawowych obrońców. Dlatego lista graczy, których chciał pozyskać, miała być długa.



Były reprezentant trafił do rezerw. Nie pierwszy raz w karierze Krzysztof... czytaj dalej » - W moim kontrakcie wszystko jest jasno zapisane. Zobaczymy, co w klubie się będzie dziać, jaki będziemy w stanie stworzyć zespół. Mnie się w Górniku pracuje bardzo dobrze, warunki są tu super, mamy znakomitych kibiców - mówił po kwietniowym spotkaniu z Radomiakiem.



Przed rundą wiosenną z klubem pożegnał się hiszpański napastnik Jesus Jimenez, wykupiony przez klub Toronto FC. Urban bardzo tego żałował, podkreślając, że takiego gracza bardzo trudno będzie zastąpić. Kilka razy zwracał też uwagę na szczupłość kadry pierwszej drużyny.

Jan Urban - sylwetka i sukcesy

60-letni Urban w barwach Górnika wywalczył jako piłkarz trzy mistrzostwa Polski, potem przeszedł do Osasuny Pampeluna. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by zakończyć tam karierę zawodniczą.

W przeszłości był szkoleniowcem między innymi Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, Lecha Poznań i Śląska Wrocław.