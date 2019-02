Błaszczykowski powitany przez Wisłę. "Wygrało serce"

8.02 | Kiedy jechałem do Krakowa na trening z Częstochowy, wpadłem w poślizg, trochę się zakopałem. Gdy wszedłem do szatni, to nie dość, że byłem zestresowany, to jeszcze cały brudny od błota - wspomina swój pierwszy dzień w krakowski klubie, z 2005 roku, Kuba Błaszczykowski, który wraca do Wisły dwunastu latach.

8.02.2019 | - Dla mnie to było nie do pomyślenia, żeby wystawiać Wisłę na takie pośmiewisko. Jakby wszystko było w klubie dobrze, Wisła by mnie nie potrzebowała.

Błaszczykowski rozpoczął treningi z Wisłą Kraków już w styczniu i wraz z resztą zespołu przygotowywał się do rundy wiosennej ekstraklasy pod okiem Macieja Stolarczyka. Z uwagi na problemy finansowe klubu oraz poważne zawirowania dotyczące kwestii właścicielskich żadna ze stron nie składała żadnych deklaracji. Jednak w piątek, na trzy dni przed spotkaniem ligowym z Górnikiem Zabrze, były zawodnik m.in. Borussii Dortmund i VfL Wolfsburg został oficjalnie zaprezentowany przez Białą Gwiazdę.

Zawsze robię to, co czuję

Mający na swoim koncie 105 spotkań w reprezentacji Polski Błaszczykowski wyznał, że to dla niego "wielki dzień".

Oglądaj Wideo: tvn24 Jakub Błaszczykowski: dla mnie to wielki dzień

- Zawsze robię to, co czuję. I tak czułem. Myślę, że gdyby wszystko było dobrze, to Wisła zapewne by mnie nie potrzebowała. Wszystko potoczyło się jak się potoczyło, jestem tutaj i czuję ogromną satysfakcję – powiedział.

- Decyzję o powrocie podjąłem w momencie, gdy zobaczyłem jakie są problemy w Wiśle. Liczą się czyny, nie słowa. Dlatego uznałem, że to odpowiednia chwila – dodał.

- Wątpliwości były i są, ale wygrało serce – podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wątpliwości były i są. Wygrało serce

Budująca postawa kibiców

Błaszczykowski podpisał z Wisłą półroczny kontrakt. Ma zarabiać tylko 500 zł miesięcznie, a pieniądze będzie przeznaczał na bilety, które zostaną rozdane do domów dziecka. W tym przypadku kwestie finansowe nie miały dla piłkarza większego znaczenia - doskonale zdaje sobie sprawę z kłopotów, z którymi zmaga się klub.

- Mam nadzieję, że teraz, po tych wszystkich zawirowaniach, będzie tylko świeciło słońce. Znając i szanując ten klub było dla mnie do pomyślenia, by wystawiać go na takiego pośmiewisko – wyznał.

Źródło: PAP/EPA Błaszczykowski i dyrektor sportowy Wisły Arkadiusz Głowacki



- Cały czas klub ma wielkie problemy, nie ma co tego ukrywać. Budujące jest to, jak wielką wiarę mają kibice. Ich postawa to dla mnie jeszcze większy dowód na to, że podjąłem słuszną decyzję. Cały czas mam wątpliwości, czy to wszystko uda się uratować – dodał.

- Najważniejsza rzecz, którą możemy teraz zrobić, to skoncentrować się na pracy i wyprowadzić wszystko na prostą, co jak podkreślam, nie będzie łatwe. Potrzeba jeszcze wiele pracy, na każdym szczeblu - zauważył.

Oglądaj Wideo: TVN4 "Gdyby wszystko było dobrze, Wisła by mnie nie potrzebowała"

Nie wybiega w przyszłość

Na ten moment Błaszczykowski nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy Wisła będzie jego ostatnim klubem w karierze.

- Wiemy, w którym momencie teraz jesteśmy. Ciężko mi planować coś z półrocznym bądź rocznym wyprzedzeniem. Podchodzę do tego spokojnie. Nie trzeba podpisywać umów, żeby wiedzieć, co się chce w życiu robić – stwierdził.

Wyjazdowe spotkanie Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze odbędzie się w poniedziałek. Transmisja w Eurosporcie 1 od godziny 18:00.

Oglądaj Wideo: tvn24 Konferencja Jakuba Błaszczykowskiego [CAŁOŚĆ]