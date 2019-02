Znów Kolumbia i Senegal. Magiera: uśmiechnąłem się

W mistrzostwach świata będą rywalizować 24 drużyny, które rozegrają 52 mecze w Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Lublinie, Tychach oraz Bielsku-Białej. Polacy znaleźli się w grupie A i 23 maja w spotkaniu otwarcia zagrają z Kolumbią, trzy dni później zmierzą się z Tahiti, a 29 maja z Senegalem. Te mecze odbędą się na stadionie Widzewa Łódź.

Nie lekceważy Tahiti

Do 1/8 finału awansują po dwa czołowe zespoły z sześciu grup i cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.



Lewandowski, Piątek i Milik strzelają, Brzęczek ma problem. "Nie wszyscy będą na boisku" - Mamy trójkę... czytaj dalej » - Naszym celem jest rozegranie podczas tego turnieju jak najwięcej meczów. Zamierzamy rywalizować także w czerwcu, a to oznaczałoby, że wyjdziemy z grupy i znajdziemy się w fazie pucharowej. Najlepsza drużyna siedem razy pojawi się na boisko i do tego dążymy. Do wszystkiego chcemy jednak dojść powoli, krok po kroku. Najpierw musimy przygotować się do pierwszego meczu, później będziemy myśleć o drugim spotkaniu, a następnie o kolejnych - powiedział Magiera.



42-letni szkoleniowiec nie chciał oceniać niedzielnego losowania w Gdyni, ale jednocześnie przestrzegał przed lekceważeniem Tahiti.



- Nie mieliśmy wpływu na kogo trafiliśmy, ale mamy wpływ na to, jak będziemy do tej imprezy przygotowani i jak zawodnicy podejdą do meczów. Piłkarzom Tahiti nikt nie podarował awansu, bo musieli go sobie wywalczyć w eliminacjach. Na pewno ta reprezentacja nie zagra w Polsce przez przypadek. Oczywiście u nas Tahiti jawi się jako drużyna egzotyczna, a kraj bardziej niż z piłką nożną kojarzy się z wypadem na wakacje, jednak żadnego rywala nie można lekceważyć. Swoją wyższość zawsze należy udowodnić na boisku. Do każdego meczu trzeba podejść na 100 procent i to jest jedyna droga, aby coś osiągnąć - zauważył.

Źródło: Getty Images Jacek Magiera rzucił swoich piłkarzy na głęboką wodę

Ci sami rywale

Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie z dwoma drużynami, z którymi podczas mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji rywalizowała kadra Adama Nawałki, czyli z Kolumbią i Senegalem.



- Przy losowaniu uśmiechnąłem się, bo podczas wcześniejszych rozmów w związku żartowaliśmy, że taka grupa może się powtórzyć. Nikt z nas jednak nie przypuszczał, że dwie pierwsze drużyny, które trafią do naszej grupy, to będą akurat Kolumbia i Senegal. Teraz nasz zespół będzie porównywany do pierwszej reprezentacji z mundialu w Rosji. Rywale są ci sami, ale to jest inny turniej, bo młodzieżowy - zaznaczył.



Wychowanek Rakowa Częstochowa nie może już doczekać się inauguracji tej imprezy.



- Jesteśmy gospodarzem wielkiego turnieju, który powinien być świetną promocją naszego kraju. Nasi reprezentanci oglądali tę ceremonię i na pewno czuli deszczyk emocji, bo za chwilę będą jednymi z najważniejszych osób w Polsce, których wszyscy będą obserwować i kibicować im - przyznał.

Rzucił na głęboką wodę