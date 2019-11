Lewandowski: powinniśmy strzelić więcej bramek

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Lewandowski po raz pierwszy od dawna nie wyszedł w pierwszym składzie Biało-Czerwonych. Nie robił jednak z tego tragedii. Na boisku pojawił się w 63. minucie gry, ale gola nie strzelił.

- Nie muszę grać w każdym meczu. Czasami spojrzenie na coś z boku też może być korzystne. Ta końcówka roku pewnie będzie ciężka. To była wspólna decyzja, wspólnie ustalana - wyjaśnił po spotkaniu "Lewy".

"Wygraliśmy zasłużenie i na spokojnie"

Brzęczek: dobrze było sprawdzić, jak drużyna wygląda bez Lewandowskiego Trener Jerzy... czytaj dalej » W pierwszej połowie meczu z Izraelem Polacy dominowali, ale w drugiej oddali inicjatywę i do końca kibice musieli martwić się o wynik. Lewandowski ze spokojem jednak podszedł do boiskowych wydarzeń.

- Myślę, że dzisiaj zespół Izraela nie postawił wysokich wymagań. W pierwszej połowie mieliśmy dużo sytuacji, ten wynik powinien być zupełnie inny, powinniśmy byli strzelić więcej bramek. Wygraliśmy zasłużenie i na spokojnie - przekonywał.



Zdaniem kapitana zespołu problemem Polaków w drugiej części gry był brak sił i koncentracji.

- Chciałbym, żeby to była reprezentacja z pierwszej połowy. Ale przeciwnik dzisiaj nie wyglądał dobrze i to powinniśmy byli wykorzystać szybciej i lepiej. Później, w drugiej połowie, trochę tych sił brakowało, koncentracja uciekła. Bramkę straciliśmy przypadkiem, po rykoszecie - przypomniał.

"Najgorzej, jak napastnik nie ma z czego strzelić"

Generalnie Lewandowski był zadowolony z postawy swoich kolegów. W ataku od pierwszym minut zagrał Krzysztof Piątek, który po przerwie wpisał się na listę strzelców, dając nam drugiego gola.

- Fajnie, że Krzysiek strzelił bramkę, to mu było potrzebne i na pewno mu to pomoże złapać pewność siebie, być bardziej w grze z drużyną. Ja mu życzę przede wszystkim, żeby miał sytuacje. Potem od niego będzie zależało, czy je wykorzysta, czy nie. Najgorzej jest wtedy, gdy napastnik nie ma z czego strzelić - tłumaczył "Lewy".

"Nie było żadnych obaw"

Pod koniec spotkania doszło do groźnie wyglądającej sytuacji, kiedy na murawę wbiegli kibice, a goniący ich ochroniarze stratowali nawet Tomasza Kędziorę. Lewandowski nie przestraszył się całego zajścia.

- Wiedziałem, że to jest kibic, który chce wbiec na boisko i albo zrobić sobie zdjęcie, albo dotknąć. Byłem spokojny, widać było, że to młody chłopak z uśmiechem na twarzy. Nie było żadnych obaw. Sędzia chyba zobaczył, jak jeden z ochroniarzy przypadkiem wpadł na "Kędziego". To był przypadek, sędzia chyba nie widział tej sytuacji dokładnie, nie był pewny. Myślał, żeby zakończyć mecz przed czasem, ale powiedzieliśmy, że to nie ma sensu, zostały dwie czy trzy minuty, więc dograjmy to do końca - opisał całe zajście Lewandowski.

