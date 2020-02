Pechowy pojedynek z nowym kolegą. Pomocnik Bayernu złamał kostkę

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

31-letni skrzydłowy doznał kontuzji na wtorkowym treningu podczas pojedynku ze sprowadzonym niedawno do Bayernu Alvaro Odriozolą.



- Ivan ma złamaną kostkę. Oznacza to, że całkowite wyleczenie zajmie cztery tygodnie, a później nastąpi trening rehabilitacyjny - powiedział trener Hans-Dieter Flick, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Mogą go wykupić

Perisić, wicemistrz świata z 2018, został wypożyczony do Bayernu z Interu latem ubiegłego roku. Po obecnym sezonie monachijczycy będą mogli wykupić piłkarza.



Do tej pory Chorwat w barwach mistrzów Niemiec strzelił cztery gole w Bundeslidze. Jedno trafienie dołożył też w Lidze Mistrzów.



Bayern od minionego weekendu jest liderem niemieckiej ekstraklasy. W środę drużyna Roberta Lewandowskiego zagra u siebie w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec z zespołem Hoffenheim. Początek o godz. 20.45. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.



Ivan Perišić after his injury in training today, pending an exact diagnosis [Bild] pic.twitter.com/pbK0gprZXE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 4, 2020

Dwa dni, osiem meczów

