Casillas opuszcza sezon, ale nie FC Porto. "Spróbuję pomóc drużynie"

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

38-letni Casillas skupi się na powrocie do pełni zdrowia. Kolegom pomoże poza boiskiem. Będzie członkiem sztabu, pełniącym rolę łącznika między piłkarzami i trenerami oraz szefami klubu.



- Zamierzam robić coś innego niż zwykle. Spróbuję pomóc drużynie w kontaktach z klubem. Postaram się zrobić wszystko, żeby wesprzeć kolegów - powiedział Hiszpan, cytowany przez oficjalną stronę FC Porto.

Zapowiedział powrót

Jeszcze 1 lipca Casillas pochwalił się zdjęciem w mediach społecznościowych, w którym ogłosił powrót do treningów. W ten sposób zaprzeczył medialnym spekulacjom o zakończeniu kariery.



Dwa miesiące wcześniej trafił do szpitala, bo podczas treningu poczuł się źle. U Hiszpana zdiagnozowano zawał. Lekarze opanowali sytuację, bramkarz po kilku dniach wrócił do domu. Przyznał, że czeka go "kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa".



Okazuje się, że zawał wykluczy go z gry przez cały sezon.



@IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

”Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube.”

”Que todos juntos possamos fazer uma grande época”

Notícia completahttps://t.co/3yJTdPS57b#FCPortopic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) 15 lipca 2019



Casillas większość kariery spędził w Realu Madryt. W latach 1999-2015 pięć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, trzykrotnie wygrywał w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją wywalczył złoto mistrzostw świata (2010) i Europy (2008, 2012).

Z Porto, dokąd trafił w roku 2015, raz świętował ligowy tytuł.