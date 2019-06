Legia wzmacnia obronę starym znajomym. Przychodzi także Gruzin z Górnika Zabrze

Lewczuk, który za pierwszym razem trafił do Legii z bydgoskiego Zawiszy, podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Występując przy Łazienkowskiej pochodzący z Białegostoku piłkarz wywalczył dwa tytuły mistrza Polski i tyle samo krajowych pucharów.

Wraca jako lepszy piłkarz

Z Warszawy Lewczuk przeniósł się do Girordins Bordeaux, którego barwy reprezentował przez trzy sezony. W tym czasie we francuskiej drużynie rozegrał 55 meczów we wszystkich rozgrywkach, z czego 38 w Ligue 1.

- Szybko doszliśmy z Legią do porozumienia. W Bordeaux, przy zawodnikach o wysokiej klasie, nabyłem dużo obycia i mądrości boiskowej, jak się ustawiać i asekurować. Ten wyjazd na pewno mi w tym pomógł i dzisiaj jestem lepszym piłkarzem. W porównaniu z Legią presja była tam mniejsza. Na pewno będę trenował z całym sercem i dam z siebie maksimum - cytuje Lewczuka oficjalna strona internetowa klubu.

Postawili na doświadczenie

- Dołącza do nas doświadczony i sprawdzony zawodnik, który wie, z jakimi oczekiwaniami wiąże się gra w Legii i zna wyjątkową otoczkę wokół naszego klubu. Igor wraca na Łazienkowską po trzech latach w jednej z najsilniejszych lig w Europie. Liczymy, że będzie ważnym, stabilnym zawodnikiem, który okaże się dużym wsparciem w walce o trofea - stwierdza dyrektor sportowy Legii.



Igor Lewczuk podpisał z Legią Warszawa roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Doświadczony obrońca był zawodnikiem stołecznego klubu w latach 2014-2016, kiedy zdobył dwa mistrzostwa i dwa Puchary Polski. #LegiaNews



Potem poinformowano także o kolejnym wzmocnieniu. Nowym zawodnikiem stołecznej drużyny został reprezentant Gruzji Valeriane Gwilia. On podpisał z Legią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Środkowy pomocnik ma za sobą dobrą rundę wiosenną sezonu 2018/2019 w barwach Górnika Zabrze. W dorobku 25-latek ma także dwa tytuły mistrzowskie i Superpuchar Białorusi z BATE Borysów.