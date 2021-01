Sensacja w Pucharze Niemiec. Lewandowski nie obroni trofeum

W 65. minucie spotkania Hertha doprowadziła do remisu 3:3 w starciu z Eintrachtem Brunszwik w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Peter Pekarik. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalne widowisko i niesamowita gra Eintrachtu Brunszwik. W 73. minucie do siatki trafił Suleiman Abdullahi i tym samym wyprowadził Eintracht na prowadzenie 5:3 w starciu z Herthą w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec.

Niesamowite spotkanie rozegrał Martin Kobylański w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Polak strzelił trzy gole i tym samym walnie przyczynił się do zwycięstwa Eintrachtu Brunszwik 5:4 w starciu z Herthą. Zobacz wszystkie gole Kobylańskiego.

W 21. minucie Bayer Leverkusen prowadził już 4:0 z Norderstedt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Florian Wirtz.

W 30. i 31. minucie Bayer Leverkusen zdobył dwie kolejne bramki. Do siatki trafili Charles Aranguiz oraz po raz drugi Nadiem Amiri. Zobacz te sytuacje.

Po dłuższej przerwie, w 77. minucie, Bayer strzelił kolejnego, już siódmego gola w starciu z Norderstedt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Do siatki trafił Patrik Schick. Zobacz tę sytuację.

Jakub Piotrowski wszedł na boisko w 78. minucie spotkania Ingolstadt - Fortuna Duesseldorf, a już dwie minuty później popisał się asystą przy jedynym golu w tym starciu. Piłkę do siatki skierował Pledl, a Fortuna wygrała 1:0.

Hoffenheim awansował do drugiej rundy Pucharu Niemiec dopiero po rzutach karnych. Po 90 minutach i kolejnych 30 w dogrywce Hoffenheim remisował 2:2 w starciu z Chemnitzer. W rzutach karnych lepsi jednak byli piłkarze z Bundesligi.

Potężnym strzałem i do tego niezwykle celnym popisał się Tobias Kempe w meczu Magdeburg - Darmstadt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. To był drugi gol gości i dzięki temu Darmstadt wyrównało na 2:2 i doprowadziło do dogrywki. W niej bramkę na 3:2 zdobył Honsak, a Darmstadt awansował do kolejnej rundy.

W 30. minucie Borussia Dortmund prowadziła już 2:0 w starciu z MSV Duisburg w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Jude Bellingham, który wykorzystał piękne podanie Thorgana Hazarda.

Zaledwie pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy Borussia Dortmund zdobyła kolejną, już czwartą bramkę. Piłkę do siatki skierował, dość przypadkowo, Axel Witsel. Zobacz tę sytuację.

W 24. minucie Bayern w końcu przełamał defensywę FC Dueren. Do siatki trafił Maxim Choupo-Moting. Zobacz tę sytuację.

W 36. minucie Bayern Monachium podwyższył prowadzenie w starciu z FC Dueren w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Thomas Mueller, który wykorzystał rzut karny.

W 63. minucie Bayern przeprowadził akcję, którą strzałem zakończył Maxim Choupo-Moting. Piłkę, niemal w ostatniej chwili, wybił obrońca FC Dueren. Choupo-Moting był pewny, że futbolówka minęła linię, ale sędzia miał inne zdanie. Powtórki pokazały, że to piłkarz Bayernu mógł mieć rację. Zobacz tę sytuację.

Co nie udało się kilka minut wcześniej, udało się w 75. minucie. Wówczas Maxim Choupo-Moting popisał się świetnym strzałem zza pola karnego i po raz drugi pokonał bramkarza FC Dueren. Wówczas Bayern prowadził 3:0 w meczu 1. rundy Pucharu Niemiec.

Tylko 26 minut spędził na boisku młody piłkarz Bayernu Armindo Sieb w starciu z FC Dueren w 1. rundzie Pucharu Niemiec. 17-latek boleśnie podkręcił staw skokowy po wyskoku do górnej piłki. Sieb musiał zejść z boiska. Spotkanie zakończyło się wygraną Bayernu 3:0.

Dość niespodziewanie to Schweinfurt otworzyło wynik meczu w starciu z Schalke w zaległym spotkaniu 1. rundy Pucharu Niemiec. W 37. minucie kontrę gospodarzy wykończył celnym strzałem Martin Thomann. Zobacz tę sytuację.

Schalke szybko otrząsnęło się po stracie gola w 37. minucie i w ciągu pięciu minut wbiło dwie bramki. Najpierw do siatki trafił Vedad Ibisević, a w 44. minucie Alessandro Schoepf zapewnił Schalke prowadzenie 2:1 przed przerwą. Zobacz oba gole.

W 86. minucie spotkania Schalke wbiło kolejną, czwartą już bramkę w starciu z Schweinfurtem w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Benito Raman.

Już w 11. minucie meczu RB Lipsk wyszedł na prowadzenie 1:0. Do siatki strzeżonej przez Rafała Gikiewicza trafił strzałem głową Willi Orban. Zobacz tę sytuację.

RB Lipsk bardzo długo nie potrafił po raz drugi przełamać defensywy Augsburga, ale w końcu udało się to w 75. minucie spotkania. Do siatki trafił Yussuf Poulsen, który popisał się bardzo dobrym strzałem z okolic pola karnego.

Świetne przyjęcie piłki, przerzucenie nad dwoma rywalami, ale... zabrakło celnego strzału. To mogła być najlepsza bramka 2. rundy Pucharu Niemiec, lecz Jude Bellingham trafił tylko w słupek. Zobacz tę sytuację.

Na początku drugiej połowy Eintracht Brunszwik mógł doprowadzić do wyrównania. Dobrą okazję miał Marcel Baer, ale piłka po jego strzale wylądowała na poprzeczce strzeżonej przez bramkarza BVB Marwina Hitza. Zobacz tę sytuację.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry Borussia Dortmund przypieczętowała awans do trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Gola na 2:0 w starciu z Eintrachtem Brunszwik strzelił Jadon Sancho.

Pod koniec pierwszej połowy piłkarzom Stuttgartu i Freiburga zagotowały się głowy po ostrym wślizgu Vincenzo Grifo. Doszło do małej szarpaniny, ale sędzia Felix Brych szybko uspokoił zawodników, a największych agresorów, czyli Grifo i Pascala Stenzela, ukarał żółtymi kartkami. Zobacz tę sytuację.

Niesamowita historia w meczu Mainz - VfL Bochum w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Goście w ostatniej minucie doliczonego czasu gry doprowadzili do dogrywki. Gola na 2:2 strzelił Robert Tesche. Zobacz tę sytuację.

W piątej minucie pierwszej połowy dogrywki czerwoną kartkę otrzymał bramkarz VfL Bochum Manuel Riemann. Zobacz, jak do tego doszło.

Vfl Bochum pokonało Mainz w 2. rundzie Pucharu Niemiec pomimo wielu trudności. Najpierw wywalczona dogrywka w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, później gra w dziesięciu, a ostatecznie awans do 3. rundy Pucharu Niemiec po rzutach karnych. Bohaterem spotkania był drugi bramkarz triumfatorów Patrick Drewes, który wybronił strzał rywala w trzeciej, decydującej serii.

Już w 14. minucie starcia z Holstein Kiel Bayern Monachium wyszedł na prowadzenie 1:0. Piłkę do siatki skierował Serge Gnabry, lecz... sędzia liniowy nie zauważył, że piłkarz gości znajdował się na pozycji spalonej po uderzeniu Thomasa Muellera. Zobacz tę sytuację.

Holstein Kiel odgryzło się Bayernowi Monachium w meczu 2. rundy Pucharu Niemiec. W 37. minucie błąd w ustawieniu popełnił Niklas Suele. Wykorzystał to Fin Bartels, który popędził na bramkę strzeżoną przez Manuela Neuera, a następnie pięknym strzałem umieścił futbolówkę w siatce. Zobacz tę sytuację.

Walka do samego końca opłaciła się piłkarzom Holstein Kiel. W piątej minucie doliczonego czasu gry piłka zatrzepotała w siatce Bayernu po strzale głową Hauke Wahlego. Dzięki tej bramce Holstein wyrównał stan meczu na 2:2 i o awansie musiała zadecydować dogrywka.

Jako pierwszy w serii rzutów karnych strzelał Robert Lewandowski. Polak trafił do siatki, choć bramkarz Holstein Kiel był bliski zbicia piłki.

Ekipy z Kilonii i Monachium to piłkarsko dwa różne światy. Bayernu nikomu przedstawiać nie trzeba, to najlepsza aktualnie drużyna świata, która kolejne trofea zgarnia wręcz hurtowo. Kiel natomiast dopiero aspiruje, by znaleźć się w niemieckiej elicie. Jest na dobrej drodze, bo zajmuje trzecie miejsce na zapleczu ekstraklasy, ale faworyt środowego meczu był murowany. Był nim Bayern.

Pięć najbardziej efektownych goli Pucharu Niemiec. Trafienie 17-latka można oglądać w nieskończoność Sensacyjne... Trener Hansi Flick, mając z tyłu głowy trudniejsze mecze w najbliższych tygodniach, dał odpocząć swojemu asowi Robertowi Lewandowskiemu. Wpuścił go na kilkanaście ostatnich minut, kiedy Bayern już prowadził i czekał na ostatni gwizdek.

Bayern dał się zaskoczyć

Przyjezdni prowadzili już przed upływem pierwszego kwadransa. Z prawej strony dośrodkował Corentin Tolisso, głową zgrał Thomas Mueller, a za chwilę do siatki trafił Serge Gnabry. Gola tego ostatniego by nie było, gdyby fatalnego błędu nie popełnił bramkarz Ioannis Gelios i gdyby w Pucharze Niemiec stosowany był VAR. Jak wykazały powtórki, Gnabry był na wyraźnym spalonym, ale sędzia tego nie wychwycił i wskazał na środek boiska. Monachijczycy bardzo szybko ustawili sobie spotkanie i mogli cierpliwie czekać na kolejne okazje.

Oglądaj Wideo: Eurosport Puchar Niemiec. Holstein Kiel - Bayern 0:1. Gol Serge Gnabry

Wymarzona okazja do podwyższenia pojawiła się na 10 minut przed przerwą. Po rzucie rożnym sam na czwartym metrze przed bramką znalazł się Mueller, ale Niemiec pomylił się w sobie tylko znany sposób. Kopnął bardzo wysoko nad bramką.

Oglądaj Wideo: Eurosport Mueller zmarnował fantastyczną okazję w starciu z Holstein Kiel

Kiedy piłkarze Bayernu rozpamiętywali jeszcze niewykorzystaną szansę, z zaskakującym atakiem ruszyli gospodarze. I, ku zaskoczeniu mistrzów Niemiec, zrobili to bardzo skutecznie. Do prostopadłej piłki wybiegł Fin Bartels i płaskim strzałem pokonał Manuela Neuera. Był remis, choć gola dla Kiel nic nie zapowiadało.

Oglądaj Wideo: Eurosport Puchar Niemiec. Holstein Kiel - Bayern 1:1. Gol Fin Bartels

Bayern zszedł do szatni z silnym postanowieniem poprawy i cel osiągnął tuż po wznowieniu gry. Przed polem karnym faulowany był Jamal Musiala, a do piłki podszedł Leroy Sane. 25-latek uderzył wręcz perfekcyjnie i trafił w samo okienko. Bramkarz Kiel nie miał nic do powiedzenia, a Bayern znów prowadził.

Oglądaj Wideo: Eurosport Puchar Niemiec. Holstein Kiel - Bayern 1:2. Gol Leroy Sane

Goście byli wyraźnie zadowoleni z wyniku i kolejnych goli nie szukali za wszelką cenę. Kiel z kolei próbowało co jakiś czas coś zmienić, ale czegoś brakowało - precyzji w ostatnim podaniu czy celności strzałów.

Na ostatnich 17 minut na murawie zameldował się Lewandowski, ale w regulaminowym czasie gry drogi do bramki nie znalazł. Oddał dwa strzały. Jeden został zablokowany, drugi dość łatwo obronił Gelios.

I kiedy piłkarze Bayernu myślami byli już w szatni, w ostatniej minucie doliczonego czasu wyrównującego gola strzelił Hauke Wahl. Gra zaczęła się od nowa w dogrywce.

Wielka loteria

Kolejne pół godziny nie przyniosły rozstrzygnięcia, choć piłkarze Bayernu właściwie nie opuszczali połowy gospodarzy. Słaniający się ze zmęczenia gracze z Kilonii nie byli już w stanie skonstruować żadnego ataku, skupili się niemal wyłącznie na przeszkadzaniu Bawarczykom w rozgrywaniu piłki.

O losach meczu zadecydowały rzuty karne.

Nie pomylił się żaden z dziesięciu piłkarzy obu drużyn, którzy na zmianę wykonywali jedenastki. Swoją skutecznie, już na początku, wykonał Lewandowski.

Pomylił się dopiero Marc Roca, którego uderzenie obronił Gelios. Bezbłędny jednak był Fin Bartels, który podszedł do piłki jako szósty piłkarz Kiel. Pewnym strzałem pokonał Neuera i wyrzucił wielki Bayern za burtę Pucharu Niemiec.

Oglądaj Wideo: Eurosport Puchar Niemiec. Holstein Kiel wyeliminowało Bayern po rzutach karnych

Rywalem zespołu z Kilonii w 1/8 finału będzie inny przedstawiciel 2.Bundesligi będzie Darmstadt.

Mecze tej fazy rozgrywek zaplanowano na 2 i 3 lutego. Pokaże je Eurosport.

1/16 finału Pucharu Niemiec:

Holstein Kiel - Bayern Monachium 2:2 (rzuty karne: 6:5)

Bramki: Bartels (37'), Wahl (90+5') - Gnabry (14'), Sane (47')

Wyniki meczów 1/16 finału Pucharu Niemiec:

RW Essen - Fortuna Duesseldorf 3:2

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:1

VfL Wolfsburg - Sandhausen 4:0

Ulm - Schalke 04 1:3

Holstein Kiel - Bayern Monachium 3:2

Dynamo Drezno - Darmstadt 0:3

Wehen - Regensburg 0:1

FC Koeln - Osnabruck 1:0

VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0

Elversberg - Borussia Moenchengladbach 0:5

Hannover 96 - Werder Brema 0:3

Hoffenheim - Furth 2:3

Augsburg - RB Lipsk 0:3

FSV Mainz - VfL Bochum 2:3

Brauschweig - Borussia Dortmund 0:2

Union Berlin - Paderborn 2:3