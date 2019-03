Kapitalny mecz pomocnika i pewna wygrana Holandii

26.03 | Taki mecz mistrzom Europy nie przystoi. Mniej niż trzy miesiące przed mistrzostwami świata Portugalczycy przegrali z Holandią, a trzy bramki straciły już do przerwy.

Holendrzy byli faworytem rywalizacji z Białorusinami na De Kuip w Rotterdamie. Podopieczni Ronalda Koemana są w bardzo dobrej formie, a w czerwcu zmierzą się z Anglikami w finale Ligi Narodów i w ten sposób mogą wywalczyć awans na Euro 2020. Gospodarze nie zamierzali jednak czekać i szybko zabrali się za graczy Igora Kriuszienki. Gola w 50. sekundzie strzelił Memphis Depay, wykorzystując fatalną pomyłkę Igora Szytowa.

Bramka zdobyta przez napastnika Olympique Lyon była drugą najszybszą w historii reprezentacji Oranje po trafieniu Phillipa Cocu z meczu przeciwko Rumunii w 2005 roku.

Trzeba przyznać, że goście stwarzali sobie okazje, ale nie potrafili przełożyć tego na bramki. Nie sprawdziła się też teoria, że Holendrzy, mając w głowach niedzielne spotkanie z Niemcami, będą się oszczędzać. Depay w 21. minucie do gola dorzucił asystę przy trafieniu Georginio Wijnalduma.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Dziesięć minut po zmianie stron nieodpowiedzialnie w polu karnym zachował się Michaił Siwakow faulując Wijnalduma. Jedenastkę na gola zamienił, nie kto inny, tylko Depay zmylając Andrieja Gorbunowa. Mimo swoich szans, choćby Igora Stasiewicza, gospodarze zaprezentowali pełną kontrolę przebiegu rywalizacji i odnieśli pewne zwycięstwo. Wynik ustalił Virgil van Dijk po podaniu Memphisa w 86. minucie.

Twierdza De Kuip

Oranje są niepokonani na stadionie, na którym na co dzień mecze rozgrywa Feyenoord od 24 spotkań. Co więcej, aż 15 ostatnich meczów zakończyło się triumfami Holendrów. Tym razem było podobnie i piłkarze Koemana bardzo dobrze rozpoczęli eliminacje do mistrzostw Europy, inkasując trzy punkty i kończąc serię sześć spotkań bez porażki rywali.

WYNIKI:

czwartek, 21 marca



Grupa C

Irlandia Płn. - Estonia 2:0 (0:0)

Holandia - Białoruś 4:0 (2:0)



Grupa E

Słowacja - Węgry 2:0 (1:0)

Chorwacja - Azerbejdżan 2:1 (1:1)



Grupa G

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Izrael - Słowenia 1:1 (0:0)

Macedonia Płn. - Łotwa 3:1 (2:0)



Grupa I

Kazachstan - Szkocja 3:0 (2:0)

Cypr - San Marino 5:0 (4:0)

Belgia - Rosja 3:1 (2:1)