Hiszpańskie media mówią o meczu seniorów z juniorami. "Mogło być nawet 11:0"

W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała z Hiszpanią aż 0:5. Mimo świetnego początku i zwycięstw z Włochami i Belgią, Biało-Czerwoni spadli na 3. lokatę i nie awansowali do fazy pucharowej. Oto najciekawsze komentarze po tym spotkaniu.

Dziennik "Mundo Deportivo" użył popularnego w piłkarskim języku w Hiszpanii słowa Manita. Jest to określenie na wynik 5:0. Pochodzi od słowa mano (ręka, dłoń), tak zwana piątka.

Czytamy zatem o złotej Manicie, dającej Hiszpanom półfinał Euro do 21 lat oraz przede wszystkim kwalifikację olimpijską.

Pełnym blaskiem błyszczeli szczególnie Dani Ceballos i Fabian Ruiz, którzy strzelili po jednym golu. A ten drugi, występujący na co dzień w Napoli, dwa razy uderzał również w poprzeczkę. Nic dziwnego, że według portalu transfermarkt jest wyceniany na 50 mln euro.

"Tiki-taka nie zawiodła"

Boniek nie ma złudzeń. "Akumulatory były wyładowane" Prezes PZPN... czytaj dalej » Zdaniem gazety "As" to popularna tiki-taka, czyli wymienianie setki podań, dała Hiszpanom półfinał. Trener tak poukładał drużynę, aby ta poradziła sobie bez klasycznej dziewiątki. Wielokrotnie podobnie grała drużyna seniorów, co dawało jej sukcesy. Teraz "La Rojita", bo tak nazywana jest hiszpańska młodzież, w świetnym stylu uzyskała bilety na igrzyska.

"Mecz seniorów z juniorami"

"Marca" na stronie tytułowej dała tylko wzmiankę o wielkim triumfie młodzieżówki. "Hiszpania frunie do półfinałów i zagra na igrzyskach - ofensywny pokaz gry w pierwszej połowie i kontrola w drugiej" - czytamy.

"Nawet najwięksi optymiści nie mogli sobie wymarzyć takiego scenariusza. Hiszpanie od początku zdominowali rywala i w dobrym stylu awansowali" - dowiadujemy się.

"Od początku spotkania było widać, że grają przeciwko sobie dwie różne ekipy. Jedna, zespół De la Fuente, poczynała sobie niczym dojrzała ekipa seniorów, zaś druga jak juniorzy" - oceniło hiszpańskie radio.

Kilka klas różnicy



- W sobotni wieczór zmierzyły się ze sobą drużyny, które - jak wyglądało z przebiegu sytuacji na boisku - dzieli kilka klas rozgrywek. Ten mecz mógłby się z powodzeniem zakończyć wygraną Hiszpanii 11:0. Polacy powinni się cieszyć, że stracili tylko pięć goli - informuje jedna z największych rozgłośni radiowych w Hiszpanii Cadena Ser.

Jej zdaniem Hiszpanie "zagrali koncertowo", a gra Polaków "w niczym nie przypominała drużyny, która wpędziła we frustrację Belgów i Włochów".