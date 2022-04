Chiellini planuje pożegnać się z reprezentacją w wyjątkowym miejscu

Szczęsny pokonany, ale Juventus grał do końca. Turyńczycy zbliżyli się do czołówki Piłkarze... czytaj dalej » Rywalami mistrzów Europy będzie Argentyna, czyli triumfator Copa America. Stawką meczu, który odbędzie się 1 czerwca, będzie specjalny puchar od UEFA.

Pożegnanie włoskiej legendy

- Pożegnam się z reprezentacją na Wembley - zapowiedział Chiellini po ligowym meczu Juventusu z Sassuolo (2:1).

Miejsce pożegnania jest dla 37-latka szczególne. To właśnie na tym stadionie w lipcu 2021 roku cieszył się z wywalczenia tytułu mistrza Europy po zwycięstwie z Anglią. Chiellini podkreślił, że to największy sukces w jego karierze.

- Chciałbym pożegnać się kadrą miłym wspomnieniem - dodał 116-krotny reprezentant Włoch.

Chiellini zadebiutował w drużynie narodowej w 2004 roku. Więcej występów od niego mają tylko Daniele de Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro i Gianluigi Buffon.

Giorgio Chiellini zamierza zakończyć karierę reprezentacyjną

Już raz zrezygnował w reprezentacji

Co ciekawe, 37-letni stoper w przeszłości również ogłaszał, że rozstaje się z reprezentacją. Było to po braku awansu Włochów do mistrzostw świata 2018. Potem jednak zdecydował się na powrót do kadry, której został kapitanem.

Teraz sytuacja wydaje się identyczna, ponieważ Italii zabraknie na tegorocznym mundialu w Katarze. Chiellini jest już jednak kilka lat starszy, dlatego trudno spodziewać się, by tym razem znów zmienił zdanie.

Obrońca Juventusu zapowiedział, że wciąż nie podjął decyzji dotyczącej kariery klubowej. Chociaż jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, to w mediach coraz częściej przewija się temat transferu do MLS.

- W moim wieku nie można patrzeć zbyt daleko w przyszłość, ale to naturalne. Wszystko jest w porządku - poinformował Chiellini.