Dwa duże osłabienia Juventusu przed rewanżem z Ajaksem

W ostatnią środę Juventus zremisował w Amsterdamie 1:1. Jedynego gola dla gości strzelił w 45. minucie Cristiano Ronaldo. Tuż po przerwie odpowiedział Brazylijczyk David Neres. Tym samym żadna ze stron nie może być pewna awansu. Zwłaszcza, że we wcześniejszej rundzie Ajax przegrał u siebie z Realem Madryt 1:2, by w rewanżu na Bernabeu zwyciężyć aż 4:1.

Dwóch nie zagra

Wpadka zamiast mistrzowskiej fety. Zespół Cionka zawstydził Juventus Do sporej... czytaj dalej » W poniedziałkowych treningach Juventusu udziału nie wzięli Chiellini i Mandżukić. Środkowy obrońca nie zdołał dojść do siebie po kontuzji łydki, która wyeliminowała go również z pierwszego meczu z Ajaksem.

Natomiast drugi z wymienionych w ostatnich tygodniach nie prezentował się najlepiej. Według stacji Sport Mediaset Chorwat od jakiegoś czasu narzekał na ból w kolanie - konkretnie ma chodzić o uraz ścięgna mięśnia czworogłowego. Z kolei "La Gazzetta dello Sport" informuje o zupełnie innej kontuzji - ścięgna Achillesa, z którym już jakiś czas temu piłkarz miał problemy.

Obaj nie zagrali w ostatnim meczu ligowym ze SPAL, które niespodziewanie zakończyło się porażką Starej Damy 1:2.

Jedna niewiadoma

Pod nieobecność Chielliniego na środku obrony zagrają Daniele Rugani i Leonardo Bonucci. To właśnie ta dwójka tworzyła parę stoperów w Amsterdamie. Oprócz nich Allegri do dyspozycji będzie miał doświadczonego Andreę Barzagliego.

Zdaniem "La Gazzetty" w ataku powinni wystąpić Federico Bernardeschi i Cristiano Ronaldo. Jedyną niewiadomą pozostaje obsada trzeciego miejsca w linii ofensywnej. Szkoleniowiec może postawić na znajdującego się w bardzo dobrej formie Moise Keana lub Douglasa Costę. Brazylijczyk wszedł na boisko w pierwszym meczu z Ajaksem i przeprowadził akcję, po której trafił piłką w słupek.

Wtorkowy mecz na Juventus Stadium rozpocznie się o godzinie 21:00.

Kadra Juventusu na mecz z Ajaksem: Szczęsny, Pinsoglio, Loria - De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola - Pjanić, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia - Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Kean