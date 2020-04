"Futbol będzie mniej arogancki"

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

- Wielu z was musi podejmować trudne decyzje związane z epidemią koronawirusa. Ważna jest współpraca z władzami krajów i to, że nie możemy panikować. Piłka nożna może być lekiem na wiele problemów. Nie możemy tolerować rasizmu oraz dyskryminacji - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino podczas kongresu UEFA w Amsterdamie.

Belgowie o krok przed wszystkimi. Skończą rozgrywki, wyłonią mistrza Piłkarze w... czytaj dalej » Z powodu światowego kryzysu pauzują niemal wszystkie piłkarskie rozgrywki i nic nie zapowiada, że zostaną wznowione w ciągu miesiąca. Przerwa w grze obciąża budżety klubów i federacji, mimo że starają się pomóc m.in. sami piłkarze i trenerzy, którzy godzą się na obniżki wynagrodzeń lub zupełnie rezygnują z pensji.



- Futbol powróci, a kiedy tak się stanie, będziemy świętować, że zakończył się koszmar nas wszystkich. Jest jedna lekcja, którą i wy, i ja sam musimy zrozumieć: piłka nożna po pandemii będzie kompletnie inna - powiedział Infantino włoskiej agencji ANSA.



Jego zdaniem nie będzie to wcale zmiana na gorsze.



- Będzie bardziej ogólnodostępny, społeczny i wspierający, związany z poszczególnymi krajami, ale jednocześnie bardziej globalny, mniej arogancki i bardziej otwarty. Będziemy lepsi, bardziej ludzcy i bliżsi najważniejszych wartości - ocenił szef FIFA.

Krok w tył do zrobienia

W ubiegłym tygodniu Infantino stwierdził, że kryzys związany z koronawirusem jest dobrą okazją do reformy piłki nożnej. Zasugerował, że można będzie zrobić "krok w tył" i nieco uszczuplić kalendarz rozgrywek.



- Mniej turniejów, za to bardziej interesujące. Mniej zespołów, ale bardziej wyrównane. Mniej meczów, żeby chronić zdrowie piłkarzy, za to bardziej zacięte - wyliczał.



Infantino stoi na czele FIFA od lutego 2016 roku. Zastąpił zawieszonego za nieprawidłowości finansowe swojego rodaka Josepha Blattera.