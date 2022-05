Neuer ocenia sytuację Lewandowskiego. Bayern musi sobie zadać kluczowe pytanie

33-letni polski napastnik zapowiedział, że nie przedłuży wygasającej po następnym sezonie umowy z mistrzem Niemiec i wszystko wskazuje, że chciałby już latem tego roku opuścić Bayern. Zainteresowana jego pozyskaniem ma być Barcelona, ale władze klubu z Bawarii stoją na razie na stanowisku, że Lewandowski wypełni kontrakt.

Neuer o Lewandowskim

- Myślę, że Robert Lewandowski ma jasno sprecyzowane stanowisko, podobnie jak klub. Na razie ma jeszcze roczny kontrakt. Do tego czasu jest związany z klubem - powiedział Neuer przebywający z reprezentacją Niemiec na zgrupowaniu w Marbelli.



- Jeśli on chce odejść, to to zrobi. W takim razie klub musi wyważyć, co ma większy sens w takiej sytuacji, puścić "Lewego", czy go zatrzymać jeszcze przez rok. Kluczowe pytanie brzmi: kto go może zastąpić? - dodał Neuer, który w poniedziałek przedłużył kontrakt z Bayernem o rok, do końca sezonu 2023/24.



36-letni bramkarz zapewnił, że w pełni w tej sprawie ufa władzom klubu - prezesowi Oliverovi Kahnowi i dyrektorowi sportowemu Hasanowi Salihamidzicowi. - Jestem pewny, że oni podejmą decyzje dobre dla Bayernu - powiedział.

Źródło: Getty Images Manuel Neuer i Robert Lewandowski wiele razem przeszli w Bayernie

Kontrakty w Bayernie

Na tym zależy Lewandowskiemu. Polak podobno ma obiecaną trzyletnią umowę w Barcelonie.

- Tak naprawdę dla mnie to są przecież jeszcze dwa lata. Nie wiem, czy będę chciał grać dłużej i czy będę w stanie - podkreślił Neuer. Rozmowy w tej sprawie z Salihamidzicem określił jak "łatwe i przyjemne".

Neuer gra w Bayernie od 2011 roku. Z bawarskim klubem zdobył 10 tytułów mistrza Niemiec i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów.