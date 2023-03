Gary Lineker wywołał burzę. "Język, którego używały Niemcy w latach trzydziestych"

62-letni Lineker, odnosząc się do przedstawionego we wtorek przez Braverman projektu ustawy, która ma zatrzymać niekontrolowany napływ nielegalnych imigrantów na małych łodziach przez kanał La Manche, napisał tego samego dnia w mediach społecznościowych: "Dobre nieba, to jest bardziej niż okropne".



Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023

Lineker: to ja jestem nie w porządku?

Następnie na odpowiedź jednego z użytkowników, że łatwo jest pouczać innych, gdy sprawa nie dotyczy własnej osoby, odpisał: "Nie ma żadnego ogromnego napływu. Przyjmujemy znacznie mniej uchodźców niż inne duże kraje europejskie. To tylko niezmiernie okrutna polityka wymierzona w najbardziej bezbronnych w języku, który nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30., więc to ja jestem nie w porządku?".



There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023

Najbliżej mu do sztabu Santosa. Prezes PZPN: rozmawialiśmy, czekam Nie polski... czytaj dalej » Uwagę tę skrytykowało wielu polityków, przede wszystkim rządzącej Partii Konserwatywnej. - Myślę, że porównywanie naszych działań, które są zgodne z prawem, proporcjonalne i - w istocie - pełne współczucia, do Niemiec z lat 30. jest niezbyt pomocne. Myślę też, że jesteśmy tu po stronie Brytyjczyków - powiedziała Braverman, zachęcając Linekera, by pojechał do portów w hrabstwie Kent i przekonał się, co myślą ich mieszkańcy o nielegalnej imigracji.

Ale także lider Partii Pracy Keir Starmer, choć laburzyści rządowy projekt skrytykowali, przez swojego rzecznika oświadczył, że porównywania do Niemiec z lat 30. "nie zawsze są najlepszym sposobem" prowadzenia sporów.



Problem w tym, że Lineker jest nie tylko byłym piłkarzem, ale też osobą publiczną - jako gospodarz piłkarskiego programu "Match of the Day" jest najlepiej opłacaną gwiazdą BBC, a jego profil na Twitterze obserwuje 8,7 mln osób. A BBC jako stacja publiczna ma bardzo ściśle określone reguły dotyczące bezstronności, zaś obecny dyrektor generalny Tim Davie przykłada do tego szczególnie istotną rolę i mówił, że jeśli ktoś chce wyrażać w mediach społecznościowych swoje opinie na tematy polityczne, to nie powinien pracować w BBC.

Źródło: Getty Images Gary Lineker

Lineker był już na cenzurowanym

To już nie pierwsza kontrowersja związana z Linekerem, który nie ukrywa swojej niechęci do Partii Konserwatywnej. W październiku zeszłego roku wewnętrzna jednostka BBC zajmująca się skargami uznała, że złamał on zasady bezstronności w związku z innym wpisem na Twitterze, w którym spytał ówczesną premier Liz Truss, "czy jej partia zwróci dotacje od rosyjskich darczyńców".



Przy tej okazji podkreślono, że choć Lineker nie jest etatowym dziennikarzem, to jest na tyle mocno kojarzony z BBC i jest na tyle publiczną postacią, iż zasady bezstronności też go obowiązują.



- BBC ma wytyczne dotyczące mediów społecznościowych, które są opublikowane. Osoby, które dla nas pracują, są świadome swoich obowiązków związanych z mediami społecznościowymi. Mamy gotowe odpowiednie wewnętrzne procesy, jeśli jest to wymagane. Spodziewamy się, że Gary'emu zostanie to przypomniane - oświadczył w środę rzecznik BBC.

Jednak pojawiają się opinie, że kolejne ostrzeżenia nie wystarczą i Lineker powinien zostać zwolniony.

"Wspaniale jest dziś rano widzieć orędowników wolności słowa, domagających się milczenia od tych, z którymi nie zgadzają się" - skomentował w środę Lineker.