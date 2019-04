Luka Jović w Realu Madryt? Dyrektor Eintrachtu: realna możliwość

Luka Jović przejdzie do Realu Madryt?

21-letni Serb to jedno z objawień tego sezonu w Bundeslidze. Jović strzelić 17 ligowych goli w 28 meczach i razem z Paco Alcacerem z Borussii Dortmund jest drugim najlepszym strzelcem rozgrywek. W poprzednim sezonie w 22 spotkaniach napastnik Eintrachtu zdobył osiem bramek.

Jak on tego nie trafił? Niesamowite pudło pół metra od bramki Niemcy nie będą... czytaj dalej » Jović zaimponował do tego stopnia, że w ubiegłym tygodniu klub postanowił skorzystać z opcji pierwokupu i związał się z Serbem na stałe. Wcześniej grał on w Eintrachcie na zasadzie wypożyczenia z lizbońskiej Benfiki.

Trzeba było się śpieszyć

Nic dziwnego, że władze klubu z Frankfurtu pośpieszyły się, bo Joviciem zaczęły się interesować najpotężniejsze kluby z Realem Madryt na czele. Prasa spekulowała na temat możliwego transferu na Santiago Bernabeu. Teraz kwestię zmiany klubu podsycił sam dyrektor sportowy Eintrachtu Fredi Bobić, mówiąc w telewizji ZDF, że istnieje "realna możliwość" przenosin Jovicia do drużyny Królewskich.

- Chcę i mam nadzieję, że zostanie, ale jestem też realistą i wiem, że jeśli chce go tak wielki klub jak Real Madryt, to tak naprawdę nie mamy możliwości zatrzymania go - stwierdził były piłkarz m.in. Stuttgartu i Borussii Dortmund.

Gole Jovicia pomogły Eintrachtowi również w awansie do półfinału Ligi Europy, w którym niemiecka drużyna zmierzy się Chelsea.