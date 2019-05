Awantura na treningu dzień przed finałem. Trener Chelsea kopnął czapkę i opuścił boisko

22.05 | Nerwowo w obozie Chelsea przed środowym finałem Ligi Europy w Baku. Do końca treningu nie dotrwał trener Maurizio Sarri. Chwilę wcześniej doszło do kłótni dwóch jego piłkarzy. Londyńczycy meczem z Arsenalem ratują nieudany sezon.

We wtorek wieczorem oba zespoły trenowały na Stadionie Olimpijskim. Iskry poleciały na zajęciach Chelsea. Zaczęło się od walki o piłkę między Davidem Luizem i Gonzalo Higuainem. Obrońca zagrał twardo, pomagając sobie łokciem. Argentyński napastnik nie odpuścił, wrócił do Luiza i miał mu coś do powiedzenia. Były wzajemne pretensje.



We wszystko wmieszali się kapitan Cesar Azpilicueta i Sarri, pewnie chcąc zapobiec większej awanturze. Tylko że trener wyglądał na kogoś, kto do pożaru zamierza dolać benzyny. Wściekły tłumaczył coś swojemu obrońcy, po czym za chwilę w furii opuścił boisko, po drodze ciskając niebieską czapkę o ziemię, a na koniec ją kopiąc.

Pod jego nieobecność trening Chelsea poprowadził jego asystent i rodak Gianfranco Zola.



Training bust-up between David Luiz and Higuain. Sarri storms off shortly after. #CFCpic.twitter.com/Vu3tg8esPx — David (@CFCsocial) 29 maja 2019





Chelsea tłumaczy: to nie z powodu kłótni

Klub później próbował ratować sytuację. Ustami rzecznika tak wytłumaczył sytuację: "Frustracja trenera na koniec treningu nie była związana w żadnym wypadku z zachowaniem piłkarzy, a brakiem możliwości przeprowadzania zaplanowanych zajęć ze względu na otwarcie ostatnich piętnastu minut dla mediów".

Źródło: Shaun Botterill/Getty Images Sarri opuszcza boisko przed czasem. Najpierw wyładował złość na czapce



Chelsea skończyła sezon w Anglii na trzecim miejscu, prawo gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie ma w kieszeni, ale w Londynie po zespole Sarriego liczono na więcej. Istnieje szansa, że wygranie Ligi Europy poprawi nastroje w niebieskiej części miasta.

Źródło: Getty Images Włoch schodzi do szatni



- Jeśli w środę wygramy, ten sezon będzie fantastyczny - stwierdził Włoch, którego czas w Chelsea wydaje się dobiegać końca.



Objął zespół przed sezonem, ale z szatni co rusz dobiegały pogłoski o problemach z zawodnikami. Włoskie media już przesądziły, że Sarri po finale ogłosi odejście z Chelsea i objęcie Juventusu.

Finał LE rozpocznie się o godz. 21.