"Niemoralna propozycja" dla popularnej sędzi. "Poczułam się jak śmieć"

Brazylijka sławę zyskała kilka lat temu, gdy pracowała - głównie jako asystent liniowy - przy ligowych meczach rozgrywanych w ojczyźnie. Karierę już zakończyła, ale zdarza się jej pojawiać na boisku.

Ostatnio została zaproszona do poprowadzenia spotkania gwiazd ligi ekwadorskiej. W jego trakcie zażartowała z jednego z piłkarzy. Po gwizdku, patrząc mu prosto w oczy, sięgnęła do kieszonki. Wydawało się, że po żółtą kartkę, ale to była chusteczka, którą wytarła pot z czoła. Sytuację skwitowała szerokim uśmiechem.



”Troleo” nivel: FERNANDA COLOMBO



VIDEO: FUTBOL ECUATORIANO. pic.twitter.com/3mW6ZzQfwC — EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) 25 czerwca 2019





Wideo poszło w świat. Zyskało ogromną popularność, ale sława bywa też utrapieniem.

Źródło: Getty Images Fernanda Colombo

Zaapelowała o szacunek

Colombo na swoim koncie w mediach społecznościowych ujawniła, że otrzymała "niemoralną propozycję". W przesłanym mailu zaproponowano jej pracę polegającą na "spotykaniu się z klientami". Miała za to dostawać siedem tysięcy, ale nie wiadomo w jakiej walucie.



"Otrzymałam maila zawierającego niemoralną propozycję, która sprawiła, że poczułam się jak śmieć. Chcę zajmować się tylko tym, co kocham, czyli futbolem i dziennikarstwem. Uszanujcie to!" - oświadczyła 30-letnia Brazylijka.



Colombo po zakończeniu sędziowskiej kariery pracuje jako prezenterka w brazylijskich programach telewizyjnych.