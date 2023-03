Obrońca kadry nie przebiera w słowach. "To jest nie do zaakceptowania"

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

23.03.2023 | Fernando Santos przygotowuje Polaków do meczu z...

Większość polskich piłkarzy nie zdążyła nawet dotknąć piłki, a w Pradze, po upływie niespełna trzech minut nasza reprezentacja przegrywała już 0:2. Po tak błyskawicznie wyprowadzonych ciosach Biało-Czerwoni nie byli w stanie się podnieść.

Debiut pod wodzą Santosa oblany. Niskie oceny Polaków po meczu w Pradze Polska przegrała... czytaj dalej » - Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim początku, to jest nie do zaakceptowania. My jako piłkarze na takim poziomie nie możemy sobie pozwolić na taki start - mówił w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport Bednarek.

- To był totalny szok dla naszej drużyny. Wypada tylko przeprosić kibiców. Powiedzieć sobie kilka ważnych rzeczy w szatni, bo jest to początek eliminacji. Gorzej być nie może. teraz musimy spojrzeć sobie w oczy i być szczerym. Nie zakłamywać rzeczywistości. Może być tylko lepiej - dodał.

- Zaczęliśmy zbyt bojaźliwie. Daleki aut, sam przeciwnik wbiega, kurczę, takie małe rzeczy, one decydują na tym poziomie. Tracimy piłkę...Wrzutka, gol... 2:0. Nie ma się co rozczulać i mówić, co było źle, bo było dużo złych rzeczy. Musimy sobie usiąść i porozmawiać, wyciągnąć wnioski - powtórzył raz jeszcze.

Rozliczyć się ze sobą, a potem z Albanią

Okazją do rehabilitacji będzie poniedziałkowy mecz z Albanią. Polacy zagrają z tym rywalem na Stadionie Narodowym.

- Nie zagramy drugi raz tego spotkania. Szansa minęła. Przed nami kolejne, bardzo ważne, spotkanie w poniedziałek i musimy zrobić wszystko, aby je wygrać. Teraz trzeba iść na maksa, musimy wygrywać, to jest teraz najważniejsze - podkreślił.