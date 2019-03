Bereszyński cieszy się na eliminacje Euro 2020: dawno nie byliśmy w takiej formie

23.03 | W niedzielę mecz w Podgoricy. Polacy będą bronić pozycji lidera w swojej grupie eliminacji mistrzostw świata. - Nie jest to łatwy teren, ale my jesteśmy przekonani o swojej klasie i sile - zapewnił Bartosz Bereszyński i wymienił długą listę powodów, dla których biało-czerwoni nie mają prawa się bać Czarnogóry.

8.10 | - Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. W momencie, kiedy wygrywamy 2:0 i mamy pełną kontrolę nad spotkaniem to się nagle gdzieś wymyka - nie dowierzał po meczu z Czarnogórą Bartosz Bereszyński.

25.05 | Do Juraty Adam Nawałka zaprosił 32 piłkarzy. Na mundial zabierze 23. Bartosz Bereszyński, obrońca Sampdorii Genua, widzi się w kadrze na mistrzostwa, ale nie tylko w roli rezerwowego. - Nie myślę w kategoriach, że chcę tylko jechać na mundial, tylko chcę grać na mundialu - przyznał odważnie. W rozmowie z TVN24 między innymi opisał potencjał grupowych rywali reprezentacji.

Bereszyński: to nie jest łatwa grupa

14.06 | - Nie czuję się wygranym. Nie myślę w takich kategoriach. W głowie mam to, że za chwilę czeka nas mecz. Z takim nastawieniem tutaj jestem – powiedział na konferencji prasowej w Soczi obrońca Bartosz Bereszyński.

13.11.2018 | - Przede wszystkim skupiamy się na meczu z Czechami. Wiadomo, że to ten mecz z Portugalią jest tym o coś, ale wiemy, że spadamy do drugiej dywizji, więc zagramy o honor. Zdajemy sobie natomiast sprawę, że każdy mecz reprezentacji ma zaprocentować w przyszłości w eliminacjach (Euro 2020 - red.). Wiemy jak mało mamy czasu na zgrupowaniach i musimy go w pełni wykorzystać - mówił piłkarz Sampdorii Genua.

13.11.2018 | - Doskonale zdaję sobie sprawę, że taka jest piłka. Trudno będzie zastąpić Kamila, bo jest filarem naszej drużyny. Mówiliśmy o tym także przed mundialem. Ja też kiedyś w eliminacjach skorzystałem na czyjejś kontuzji, grałem na lewej obronie i od tamtej pory gram regularnie - tak to działa. - Nie wiemy jeszcze w jakim zestawieniu wyjdziemy, możliwe że zagramy w taki sposób pierwszy raz, a nie jest to łatwe bo linia obrony musi być zgrana. To jest jednak poziom reprezentacyjny, znamy się wiele lat i do pewnych założyć musimy się dostosować, to konieczne - powiedział Bartosz Bereszyński.

13.11.2018 | Meczami z Czechami i Portugalią kadra kończy niezbyt udany rok 2018. Dla samego Bereszyńskiego był on jednak wyjątkowy, bo rozegrał w narodowej koszulce już osiem meczów, czyli więcej niż w całej dotychczasowej karierze.

07.08.2019 | Bartosz Bereszyński w dwa lata zapracował na miano jednego z najbardziej cenionych obrońców w Serie A, o którego pytają włoscy giganci. W reprezentacji jest dziś filarem obrony, ale wciąż stąpa twardo po ziemi. - Nigdy nie czułem się pewniakiem do gry w kadrze - przyznał w rozmowie z eurosport.pl piłkarz Sampdorii Genua i drużyny narodowej na dwa tygodnie przed startem eliminacji Euro 2020.

W niedzielnym meczu ze SPAL zaliczyłeś drugą asystę w sezonie Serie A. Znów Twoje podanie wykorzystał Fabio Quagliarella i znów była to cudowna bramka. Trenujecie to?

Nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że Fabio - w wieku 36 lat - przeżywa najlepszy okres w karierze. Te dwie bramki, które zdobył po moich dograniach, były wyjątkowe. Ale takich rzeczy nie da się wytrenować, to uderzenia bardziej intuicyjne. Fabio, jeśli chodzi o wykończenie i zawzięcie w polu karnym, to najwyższy poziom.



"NAJPIERW BERESZYŃSKI, TERAZ LINETTY!"



Twoja Sampdoria zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w lidze ze stratą dwóch punktów do Lazio. Właśnie to miejsce gwarantuje udział w rozgrywkach Ligi Europy. To Wasz cel na końcówkę sezonu?

Na pewno tak. Na pewno trzeba do czegoś dążyć, nie ma co zadowalać się tym, co jest. Jestem tu już dwa lata i za każdym razem, na pewnym etapie sezonu, mówi się, że te puchary są realne. W minionych rozgrywkach mieliśmy nieudane zakończenie i tę walkę przegraliśmy. W tych trwających zostało jeszcze sporo meczów i na pewno zostaniemy zweryfikowani. Ważny dla układu tabeli będzie niedzielny mecz z Atalantą. O tym teraz myślimy.

A Twoje osobiste cele? Wciąż masz 4,5 roku kontraktu z Sampą, ale Włosi po każdym udanym występie rozpisują się o możliwym transferze do Interu, Romy czy Napoli. Myślisz o tym?

Wiadomo, Włosi lubią sobie popisać. Ja skupiam się na dobrych występach w Sampdorii. Chcę się wypromować, zrobić kolejny krok, bo fajnie byłoby wskoczyć jeszcze o ten jeden poziom wyżej. W tym sezonie jest jeszcze coś do ugrania, więc o transferze na razie nie myślę. Marzenia i cele długoterminowe oczywiście są, ale wszystko będzie zależało od tego, jak będę się prezentował na boisku.

Nazwy zainteresowanych klubów robią wrażenie. Co sprawiło, że we Włoszech tak się rozwinąłeś?

Diabelskie szczęście Manchesteru. Ta sytuacja przesądziła o awansie Manchester United... czytaj dalej » Jestem teraz lepszym obrońcą. We Włoszech nie mogłem trafić do lepszego klubu i lepszego trenera. Poświęcamy tu mnóstwo czasu na aspekty taktyczne, a co za tym idzie, poprawiłem swoją grę w defensywie. Na mojej pozycji to najważniejsze.

W Serie A się rozwijasz, ale zawsze powtarzałeś, że największym marzeniem jest Premier League. Aktualne?

Oczywiście. To moja ulubiona liga, a od dziecka kibicuję Manchesterowi United. Tych rozgrywek oglądam najwięcej. Zawsze imponowało mi tempo, imponowali mi zawodnicy tam grający. Muszę jednak przyznać, że na przestrzeni lat bardzo zmieniła się Serie A. Kiedyś nie była to porywająca liga. Teraz jest inaczej, rozgrywki bardzo się rozwinęły, zrobiły postęp. Zawodnicy, którzy tu przychodzą, chociażby Cristiano Ronaldo, robią wrażenie. Idzie to w bardzo dobrą stronę.

Przejdźmy do reprezentacji Polski. Za dwa tygodnie rozpoczynacie eliminacje Euro 2020 od najtrudniejszego, wyjazdowego meczu z Austrią. W powszechnej opinii jesteście jednak faworytem grupy. Ta presja będzie przeszkadzać?

Nigdy nie czułem się pewniakiem. Od dłuższego czasu walczyłem i wciąż walczę o pozycję, którą mam teraz w Sampdorii i kadrze. Bartosz Bereszyński

Inaczej gra się w roli faworyta, ale my w końcu musimy zdać sobie sprawę z tego, jaki mamy potencjał w drużynie. Zawodnicy, którzy byli na ostatnim zgrupowaniu, świetnie radzą sobie w klubach. Dawno nie było tak, żebyśmy byli w tak dobrej formie.

Uważam, że remis w ostatnim meczu z Portugalią, dzięki któremu byliśmy rozstawieni w losowaniu eliminacji, bardzo wiele nam dał. Był w naszym wykonaniu dobry i scalił zespół przed eliminacjami. Cieszę się, że zaczynamy od najtrudniejszego spotkania, bo jak zaczynać, to z wysokiego c. Przed nami duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że osiągniemy dobry wynik.

Rozegrałeś komplet meczów i na mundialu, i w Lidze Narodów. Czujesz się pewniakiem do gry?

Nigdy się tak nie czułem. Od dłuższego czasu walczyłem, i wciąż walczę, o pozycję, którą mam teraz w Sampdorii i kadrze. Wciąż będę robił wszystko, aby udowadniać swoją wartość i być podstawowym obrońcą. Ostatecznie jest to jednak decyzja trenera. Chcę być w tej reprezentacji jak najdłużej i jak najwięcej z nią osiągnąć. Nic, tylko grać.

Grałeś kiedyś w zestawieniu z trzema napastnikami?

Tak, czasami zdarza się to w Sampdorii. Gramy 4-3-1-2 i kiedy jest niekorzystny wynik, trener wymienia tę "dziesiątkę" na trzeciego napastnika.

Wiesz dlaczego o to pytam?

Domyślam się.

W świetnej formie są Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Wszystkich trudno byłoby zmieścić w podstawowym składzie reprezentacji, ale może w trakcie trwania meczu? Widziałbyś tak grającą drużynę narodową?

Naszą wartością rzeczywiście może być nie to, że wszyscy trzej zagrają od początku, ale że dodadzą jakości w trakcie meczu. Ale ten kłopot bogactwa jest kłopotem trenerów. To oni zdecydują, w jakim zagramy ustawieniu, w jakim zestawieniu personalnym. Ja natomiast cieszę się, że Robert, Krzysiek i Arek są w takiej formie. Cieszę się z dobrej formy każdego z reprezentantów, bo to podnosi wartość naszej drużyny. Wiadomo, trudno będzie wystawić całą trójkę napastników, ale jestem w pełni przekonany, że sztab dobrze tym rozdysponuje.

Źródło: Getty Images Bartosz Bereszyński rozegrał trzy mecze w trakcie mundialu

