Kiedyś był najdroższym obrońcą świata. Odszedł za darmo

Przechodząc z FC Porto do The Citizens w 2014 roku, Francuz kosztował rekordowe, jak na obrońcę, pieniądze. Na Etihad jednak mu nie wyszło tak, jakby sobie tego życzył. Inna sprawa, że często zmagał się też z wieloma urazami. Manchester City zapłaci karę, ale uniknie najgorszego Manchester City... czytaj dalej »

"Naprawdę chciałem wrócić"

W sezonie 2016/17 trafił więc na roczne wypożyczenie do Valencii, a w następnym na kolejne, do Evertonu. I chociaż po powrocie do Manchesteru przedłużył kontrakt z City do 2020 roku, to jednak wiadomo już, że nie zdoła go wypełnić. Menedżer mistrzów Anglii Pep Guardiola najwyraźniej nie widział dla niego miejsca w składzie, skoro bez żalu pozbył się Francuza. Za darmo.

28-latek nie miał jednak żadnego problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Chętnie zgłosiła się po niego Valencia.

- Z przyjemnością wracam, jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ naprawdę chciałem tu wrócić. Mam wiele wspomnień z pierwszego etapu w Valencii i nie mogę się doczekać, kiedy ponownie zagram na Mestalla, tym spektakularnym stadionie - powiedział piłkarz w rozmowie dla oficjalnej strony klubowej.



Z Nietoperzami podpisał dwuletni kontrakt. Oprócz Francuza szeregi zdobywcy Pucharu Króla zasilili także m.in. Jaume Costa (także wraca do tego klubu), Maxi Gomez z Celty Vigo i Jaspera Cillessen z Barcelony.