Czołowy piłkarz serbskiej ligi w Lechu Poznań

Małecki wrócił do Polski, Lukaku wyceniony. Karuzela...

Małecki wrócił do Polski, Lukaku wyceniony. Karuzela...

Koniec przygody Daniego Alvesa z PSG. Brazylijczyk opuści mistrza Francji po 30 czerwca. Natomiast Lech Poznań ściągnął Djordje Crnomarkovicia. 25-letni środkowy obrońca dołączył do polskiego klubu z FK Radnicki Nis. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 czerwca.

Lewandowski bezkonkurencyjny, ale bez "klasy światowej" wśród napastników Robert... czytaj dalej » Crnomarković to wychowanek FK Belgrad, a wcześniej występował m.in. w serbskich drużynach Javorze Ivanjica, FK Sumadija i słoweńskiej Olimpii Ljubljana. Z Kolejorzem związał się trzyletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

- Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Lecha Poznań, ponieważ jest to najbardziej utytułowany klub w mojej karierze. Przed przyjazdem rozmawiałem na jego temat z moimi kolegami występującymi w ekstraklasie, czyli Aleksandarem Todorovskim oraz Aleksandarem Sedlarem. Obaj mówili o Lechu same pozytywne rzeczy i zwracali uwagę na wyjątkowych kibiców - powiedział Crnomarković, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Historyczny sezon

Poprzedni sezon dla Crnomarkovicia i FK Radnicki był wyjątkowy. Prowadzona przez trenera Nenada Lalatovicia ekipa po raz pierwszy wywalczyła wicemistrzostwo Serbii. Drużyna z Niszu, z nowym środkowym obrońcą Lecha w składzie, w ubiegłym sezonie straciła zaledwie 23 bramki.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dołączył do nas Djordje Crnomarković. W zeszłym sezonie był on jedną z kluczowych postaci rewelacji rozgrywek serbskiej SuperLigi i tam też zwrócił naszą uwagę. Serb pasuje do naszego stylu gry i liczymy, że w pełni pokaże swoje umiejętności, którymi zainteresował nas podczas ostatniego roku – oświadczył Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.



Djordje Crnomarković piłkarzem Lecha Poznań! Serbski obrońca związał się z Kolejorzem trzyletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Witamy!

Więcej: https://t.co/WqDDUOkkRGpic.twitter.com/WuP6suk9H6 — Lech Poznań (@LechPoznan) 25 June 2019





Czwarty nabytek

Klub ze stolicy Wielkopolski przed kolejnym sezonem pozyskał holenderskiego bramkarza Mickeya van der Harta, chorwackiego pomocnika Karlo Muhara oraz Tomasza Dejewskiego, który ostatnio występował w Warcie Poznań.

Podopieczni Dariusza Żurawia obecnie przebywają na zgrupowaniu w Opalenicy.