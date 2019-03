"AS": Chelsea wkrótce ogłosi cenę za Hazarda. W Madrycie zacierają ręce

Dziennikarz hiszpańskiego dziennika "AS", Mario Cortegana sugeruje, że choć Hazard chciałby bardzo zostać piłkarzem Realu, to w spokoju czeka na to, aż oba kluby dojdą do porozumienia.

Okazyjna cena

Według dziennika "AS" Chelsea wkrótce ma ogłosić cenę za Belga. Spekuluje się, że wynosić ona będzie od 100 do 120 milionów euro.

"Choć jest to wciąż wysoka cena, to jednak dużo niższa od realnej wartości Hazarda", czytamy w artykule.

Wynika to z faktu, że kontrakt Belga wygasa po sezonie 2019/20, a sam piłkarz już dwukrotnie odmawiał podpisania nowej umowy. Najbliższe okno transferowe może więc być ostatnim momentem na to, by Chelsea sprzedała Hazarda po zadowalającej cenie.

Według Cortageny, ważnym aspektem ewentualnych przenosin Hazarda do drużyny Królewskich jest powrót na stanowisko trenera Zinedine’a Zidane’a, który jest idolem belgijskiego gwiazdora z dzieciństwa. Dodatkowo to właśnie "Zizou" już w 2010 roku, gdy Hazard był jeszcze zawodnikiem Lille, rekomendował jego kupno działaczom i trenerom Realu.

Źródła, na które powołuje się "AS", zaznaczają jednak, że osoba Zidane’a nie będzie decydującym argumentem. Hazard chciał przenieść się do Realu nawet w momencie, gdy Francuza nie było tam na stanowisku trenera.

Problemy The Blues

28-letni Hazard od 2012 roku jest zawodnikiem Chelsea. The Blues sprowadzili go wtedy z Lille za 32 miliony funtów. Z ekipą z Londynu Belg dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Anglii, raz zdobył Puchar Anglii, w 2013 roku triumfował z Chelsea w Lidze Europy.

W trwającym sezonie The Blues mogą mieć duże problemy z zakwalifikowaniem się do Ligi Mistrzów, co na pewno też będzie miało wpływ na ostateczną decyzję Hazarda. Po 30 rozegranych kolejkach drużyna prowadzona przez Maurizio Sarriego zajmuje dopiero szóste miejsce w Premier League.