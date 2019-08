Ostre cięcie w Dynamie. Tomasz Kędziora bez trenera

W Kijowie cały mecz w barwach Dynama rozegrał reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Wicemistrz Ukrainy odpadł po zaciętej walce. W ubiegłym tygodniu w Belgii przegrał 0:1. Stratę odrobił już w piątej minucie rewanżu.

Emocje w końcówce

Dzień sensacji. Uznane marki poza Ligą Mistrzów Mnóstwo goli i... czytaj dalej » Pięć minut po przerwie Dynamo prowadziło 2:1 i liczyło na kolejne trafienie. To jednak goście wyrównali w 88. min. To dawało gospodarzom tylko kilka minut na zdobycie dwóch bramek. Jedną udało się uzyskać (90+3.), ale przy wyprowadzaniu kolejnej akcji jeden z obrońców stracił piłkę, co rywale wykorzystali, ustalając wynik na 3:3 i pieczętując awans.



To był trzeci sezon Ligi Mistrzów z rzędu, gdy Dynamo odpadło z rozgrywek w kwalifikacjach.

Dymisja po dwóch latach

Jak poinformował klub, wraz z trenerem z zespołem rozstał się cały sztab szkoleniowy.

"Dziękujemy im za pracę i życzymy wszystkiego najlepszego" - napisano w krótkim oświadczeniu na stronie Dynama.



Białorusin Chackiewicz pracował z ekipą Dynama od 2017 roku, w ostatnim sezonie zespół w rozgrywkach ligowych zajął drugie miejsce, zdobywając o dwa punkty mniej od mistrza Szachtara Donieck.