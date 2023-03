Czech czeka na Lewandowskiego. "To nieziemski napastnik"

17.03 | Grzegorz Mielcarski, Remigiusz Rzepka i Hubert Małowiejski dołączą do trzech portugalskich asystentów w sztabie Fernando Santosa w piłkarskiej reprezentacji Polski - potwierdził w piątek nowy selekcjoner.

We wtorek polscy piłkarze odbyli kolejny trening przed marcowymi meczami eliminacji z Czechami i Albanią.

Jurasek, który do drużyny narodowej został powołany po raz pierwszy, jest piłkarzem Slavii Praga. Klub ten występuje na stadionie Eden, na którym w piątek Czesi podejmą Biało-Czerwonych w pierwszej kolejce turnieju eliminacyjnego.

22-letni pomocnik nie ma pewności, że zagra od pierwszej minuty, ale na to liczy.

- Każdy gracz tego chce i ja nie jestem wyjątkiem. Gram na Edenie, znam ten stadion. W tym kontekście to byłoby dla mnie coś szczególnego. To jest wybór trenera, ale jeśli dostanę od niego takie zaufanie, to oczywiście będę uradowany - powiedział Jurasek w wywiadzie dla internetowego serwisu gazety "Blesk".

Czech wystąpił w tym sezonie w jednym z dwóch spotkań Slavii z Rakowem Częstochowa w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji - tym rewanżowym, wygranym przez prażan u siebie 2:0 dzięki bramce zdobytej w doliczonym czasie dogrywki. Tydzień wcześniej w Częstochowie Raków wygrał 2:1.

- Polska będzie chyba grać podobnie, spodziewam się takiego samego stylu gry, więc coś będzie można z tamtych meczów wyciągnąć. Z drugiej strony Polacy mają nowego trenera Fernando Santosa, który może mieć inną filozofię. Każdy selekcjoner ma coś charakterystycznego. Może wprowadzi jakieś zmiany w taktyce, ale my to na pewno przeanalizujemy - zapewnił.

Lewandowski budzi uznanie

Jurasek jest pełen uznania dla kapitana i najlepszego w historii strzelca Biało-Czerwonych Lewandowskiego.

- Możliwość konfrontacji z takim piłkarzem byłaby czymś wspaniałym. To nieziemski napastnik. Ostatnio miał jednak kontuzję - czy może nam to pomóc? Okaże się w piątek, ale może trochę tak - ocenił.

Lewandowski borykał się z urazem mięśnia uda i nie wziął udziału w spotkaniach Barcelony 2 marca z Realem Madryt w Pucharze Hiszpanii oraz trzy dni później z Valencią w La Liga. Zagrał jednak potem z Athletikiem Bilbao oraz w niedzielę z Realem w rozgrywkach ligowych.

W grupie E eliminacji ME 2024 obok Polski i Czech wystąpią także Albania, Mołdawia i Wyspy Owcze.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Tymoteusz Puchacz (Panathinaikos), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Verona), Robert Gumny (Augsburg), Michał Karbownik (Fortuna), Jakub Kiwior (Arsenal)

pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Ben Lederman (Raków), Karol Linetty (Torino), Damian Szymański (AEK), Sebastian Szymański (Feyenoord), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli);

napastnicy: Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte).

