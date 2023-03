Debiut pod wodzą Santosa oblany. Niskie oceny Polaków po meczu w Pradze

CZECHY - POLSKA: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL>>>

Nowy selekcjoner na początku eliminacji mistrzostw Europy ma ograniczone pole manewru. Jeszcze przed marcowym zgrupowaniem urazy wykluczyły występy Kamila Glika, Arkadiusza Milika i Jakuba Modera. Potem do listy kontuzjowanych dołączyli jeszcze Kamil Piątkowski, Bartosz Bereszyński oraz Kacper Kozłowski. Z kolei mający u poprzednich trenerów pewne miejsce Grzegorz Krychowiak nie znalazł uznania w oczach doświadczonego Portugalczyka. Oto jak zagrali wybrańcy Santosa: Zaspali na eliminacje. Polacy rozbici w Pradze Smutny początek... czytaj dalej »

Czechy - Polska. Noty Biało-Czerwonych

Wojciech Szczęsny – 3. Jeden z najjaśniejszych punktów polskiej reprezentacji na mundialu w Katarze tym razem nie zdążył nawet dobrze poczuć piłki w rękach, a już dwukrotnie wyciągał ją z siatki. Trudno jednak obwiniać za te gole bramkarza Juventusu, którego koledzy z obrony w piątek zapomnieli, jak gra się w piłkę. Porażka powinna być jeszcze dotkliwsza, ale Szczęsny uchronił Polaków przed większym pogromem kilkoma udanymi interwencjami.

Matty Cash – bez oceny. Obrońca Aston Villi już w pierwszych minutach meczu zostawił na skrzydle za dużo wolnego miejsca Davidowi Juraskowi i umożliwił mu dośrodkowanie, po którym było już 2:0. Chwilę później złapał kontuzję, która od razu wykluczyła go z dalszej gry. Z uwagi na zbyt krótki występ nie przyznajemy mu jednak oceny.

Jakub Kiwior – 1. Utalentowany obrońca w ubiegłym roku przebojem wdarł się do polskiej kadry, ale po głośnym transferze do Arsenalu zaliczył tylko dwa występy w ostatnich miesiącach. W potyczce z Czechami jego brak ogrania był niestety bardzo widoczny. To właśnie Kiwior zgubił krycie przy drugim trafieniu gospodarzy, nie zdążył do rywala przy trzecim, a zresztą przy pierwszym też nie wiedział, jak się zachować. W takiej formie nie powinien mieć miejsca w podstawowym składzie kadry.

Źródło: Getty Images Polscy obrońcy na początku wyglądali tak, jakby pierwszy raz w życiu wyszli na boisko

Jan Bednarek – 1. Pod nieobecność Glika i wobec braku rytmu meczowego Kiwiora to na nim spoczywała największa odpowiedzialność za defensywę w Pradze. Co z tego wyszło, niestety widzieliśmy. Czesi nie potrzebowali nawet trzech minut, by dwukrotnie ośmieszyć obronę Biało-Czerwonych, a zagubiony Bednarek, podobnie jak reszta, głównie podziwiał akcje rywali. Jego niedokładne długie zagrania również nie wnosiły niczego pozytywnego.

Michał Karbownik – 1,5. Dobre występy w Fortunie Duesseldorf na zapleczu Bundesligi i problemy zdrowotne Bereszyńskiego sprawiły, że dostał pierwszą szansę gry w kadrze od 2020 roku. Nie zrobił jednak dobrego wrażenia na nowym selekcjonerze. Niepewny w obronie, niedokładny w rozegraniu piłki. Pokazał, że nie jest jeszcze gotowy na takie wyzwania i został zmieniony po pierwszej połowie.

Źródło: PAP/EPA Pierwszy gol dla Czechów padł po uderzeniu głową Krejciego

Krystian Bielik – 1,5. Czy środek pola polskiej kadry może funkcjonować bez Krychowiaka? Piątkowe spotkanie raczej nie potwierdziło tej tezy. Bielik gubił krycie po bronionej stronie boiska, w kreacji też niczym szczególnym się nie wykazał, choć o to było trudniej, gdyż nasza taktyka często polegała na długim przerzucie do przodu z pominięciem linii pomocy.

Karol Linetty – 2,5. Przez problemy z kontuzjami kilku środkowych pomocników doświadczony zawodnik Torino po długiej przerwie powrócił do wyjściowego składu reprezentacji. Było to niewdzięczne wyzwanie, biorąc pod uwagę nasze fatalne otwarcie. Linetty na tle kolegów nie wyglądał jednak najgorzej, pokazując przynajmniej spore zaangażowanie i zaimponował nawet celnym strzałem z dystansu. Tego dnia trzeba było się cieszyć z małych rzeczy. Najszybciej stracony gol w historii przez Polskę. Czesi poszli za ciosem Polacy nie mogli... czytaj dalej »

Przemysław Frankowski – 2. Oddał pierwszy groźny strzał na bramkę rywali w 20. minucie. Niestety nie była to zapowiedź gonienia wyniku, a tylko jeden z nielicznych epizodów w naszej ofensywie. Trzeba jednak podkreślić, że strategia przygotowana przez Santosa nie zdała egzaminu i nasi skrzydłowi wyglądali na skazanych na niepowodzenie.

Piotr Zieliński – 2. Czekaliśmy na czołowego pomocnika lidera włoskiej Serie A, ale w piątek trudno było dostrzec go na boisku. Najczęściej widoczny, gdy zrezygnowany machał rękoma po nieudanych zagraniach kolegów, ale sam też niewiele wnosił. Ożywił się nieco w drugiej połowie, a po jego rzucie rożnym padł honorowy gol dla Polaków.

Sebastian Szymański – 1,5. Podobnie jak w przypadku Frankowskiego widać było zagubienie i brak dobrej komunikacji z kolegami z ofensywy. Kilka chaotycznych zrywów to nie to, czego spodziewaliśmy się po jego dobrych występach w Feyenoordzie.

Robert Lewandowski – 1,5. Kapitan kadry będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o swoim 139. meczu w reprezentacji. Oczywiście, jak wiele razy w przeszłości, moglibyśmy usprawiedliwiać go brakiem odpowiedniego wsparcia. W trudnych chwilach potrzebny jest jednak ktoś, kto da impuls, a Lewandowski nie wyglądał na lidera drużyny.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Polacy zasłużenie przegrali w Pradze

Rezerwowi:

Robert Gumny – 1,5. Już po ośmiu minutach meczu musiał zmienić kontuzjowanego Casha. Był elektryczny od samego początku, podobnie jak poprzednik. Ogrywany jak dziecko, kilkukrotnie musiał uciekać się do fauli, by mieć szansę zatrzymać rywali. Mołdawia grała do końca. Bez rozstrzygnięcia w meczu "polskiej" grupy Piłkarze Mołdawii... czytaj dalej »

Michał Skóraś – 3. Po wejściu z ławki zaliczył trochę niedokładnych podań, ale przynajmniej starał się szarpać i to po jego podaniu udało nam się zdobyć honorowego gola.

Karol Świderski – 3. Wniósł trochę ożywienia w ofensywie po wejściu na murawę. W roli jokera sprawdzał się już w przeszłości, ale tym razem zabrakło konkretów.

Nicola Zalewski – 3. W końcówce meczu udało mu się wygrać pojedynek na skrzydle w ataku, co tego dnia było jednym z największych osiągnięć Biało-Czerwonych.

Damian Szymański – 3,5. Wszedł dopiero na ostatnie kilkanaście minut, gdy mecz był już rozstrzygnięty. Tymczasem dokonał czegoś, co przez niemal całe spotkanie wydawało się niemożliwe dla Biało-Czerwonych, pokonując czeskiego bramkarza.

Czechy - Polska 3:1 (2:0)

Bramki: Ladislav Krejci II (1.), Tomas Cvancara (3.), Jan Kuchta (64.) - Damian Szymański (87.).