Kuriozalny samobój w Premier League. "Guaita nie musiał nas przepraszać"

26.12.2019 l

Guaita to niezwykle doświadczony zawodnik. 33-latek ma za sobą wiele spotkań w Primera Division, gdzie bronił barw Valencii i Getafe. Od 2018 roku Hiszpan jest piłkarzem Crystal Palace. W sobotę jego błąd przesądził o porażce Orłów na własnym stadionie z Sheffield United.

W 58. minucie bramkarz gospodarzy wyskoczył do, wydawało się, prostej do złapania piłki. Efekt tej interwencji okazał się kompletnie zaskakujący.

Guaita, mając już piłkę w rękach, wpadł z nią do własnej bramki. Będąc już za linią, dodatkowo wypuścił futbolówkę i sędzia nie miał najmniejszych wątpliwości – gol dla przyjezdnych.

Jak się okazało, był to niezwykle kosztowny błąd, bo wynik meczu do ostatniego gwizdka sędziego nie uległ już zmianie i komplet punktów pojechał do Sheffield.

- To był ciężki dzień dla bramkarzy. Wiał bardzo silny wiatr i piłka w powietrzu wyczyniała cuda – mówił po porażce menedżer Crystal Palace Roy Hodgson.

- Vicente musiał podjąć szybką decyzję: łapać czy piąstkować. W tym momencie spotkania kontrolowaliśmy grę, więc próba łapania futbolówki była właściwa – tłumaczył Hodgson.



Vicenta Guaita właśnie wskoczył z piłką do własnej bramki i Sheffield United prowadzi z Crystal Palace pic.twitter.com/TBOQgdWOFE — Mateusz Kalina (@Kali_beer) February 1, 2020

Przeprosiny

Guaita po meczu od razu przeprosił swoich kolegów z drużyny. Sytuację opisał menedżer Orłów:

- Wraz z resztą zespołu uznaliśmy, że nie miał nas za co przepraszać. Powiedziałem mu, że w dużej mierze to dzięki niemu jesteśmy na dobrym, 13. miejscu w tabeli i zdobyliśmy 30 punktów w 25 meczach. Bez niego bylibyśmy w znacznie gorszej sytuacji.

