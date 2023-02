Ronaldo doczekał się gola i został bohaterem

Hiszpanie wybrali najlepszą jedenastkę. Lewandowski doceniony Robert... czytaj dalej » Ronaldo przyszedł do saudyjskiego klubu kilka tygodni temu. Piątkowy mecz był jego trzecim oficjalnym występem. We wcześniejszych - ligowym i o Superpuchar kraju - nie zanotował asysty i niczym specjalnym się nie wyróżnił, choć rozegrał je od deski do deski.

Mało brakowało, a i potyczka z Al-Fateh zakończyłaby się niepowodzeniem. I to totalnym.

Zespół portugalskiego gwiazdora dwukrotnie przegrywał. Gdy Ronaldo wyrównał stan meczu na 2:2 była trzecia minuta doliczonego czasu gry.

Warto zaznaczyć, że wcześniej były zawodnik m.in. Manchesteru United i Realu Madryt, trafił do siatki będąc na dwumetrowym spalonym. Mimo wszystko próbował przekonać arbitra, że bramka została zdobyta prawidłowo.

Prowadzą w tabeli

Ronaldo, który jest kapitanem zespołu, podpisał z Al Nassr kontrakt na 2,5 roku. Według doniesień mediów ma zarabiać 200 milionów euro rocznie.

Po piętnastu kolejkach, czyli na półmetku sezonu, jego drużyna zajmuje pierwsze miejsce. Ma tyle samo punktów co drugi Al Shabab, ale jeden mecz w zapasie.