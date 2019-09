Ronaldo wzruszył się w czasie wywiadu. Pokazano mu nieznane nagranie z jego zmarłym ojcem

Ronaldo spełnił prośbę boiskowego intruza. Potem do akcji wkroczyła ochrona To był wieczór... czytaj dalej » Ojciec piłkarza Jose Dinis Aveiro zmarł w 2004 roku z powodu niewydolności wątroby, będącej następstwem choroby alkoholowej. Miał 52 lata.

Stało się to przed wielkimi sukcesami Cristiano. Nie zobaczył, jak syn pięciokrotnie wygrywa Ligę Mistrzów i sięga po mistrzostwo Europy z kadrą.

Ronaldo po raz pierwszy widział to nagranie

Gwiazdor Juventusu i reprezentacji Portugalii był w weekend gościem Piersa Morgana w znanym programie "Good Morning Britain". W pewnym momencie trwającej godzinę rozmowy gospodarz wywiadu zaprezentował piłkarzowi film z wypowiedzią jego taty, nakręcony rok przed śmiercią. Ronaldo nagrania nigdy nie widział i był nim szczerze poruszony. Ojciec mówi m.in. o tym, jak bardzo jest dumny z syna.

Cristiano zaczął płakać.



‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan#GMBpic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019





- Nigdy tego nie widziałem. To coś niesamowitego - mówił 34-latek.

- To musi dla ciebie wiele znaczyć - stwierdził dziennikarz.

- Tak, wiele. Myślałem, że ta rozmowa z tobą będzie zabawna. Nie spodziewałem się, że będę tutaj w programie płakał – dodał Ronaldo. – Nie miałem pojęcia, że jest taki film. Skąd wy go wzięliście? Teraz muszę pokazać go mojej rodzinie. Tak naprawdę nie znałem jednak mojego ojca w 100 procentach. On był alkoholikiem. Nigdy normalnie nie rozmawialiśmy. To było trudne. Było mi zawsze bardzo smutno, że ojciec nigdy mnie w pełni nie popierał. Nie byłem dla niego numerem jeden. Nie zobaczył potem, jak rozwinęła się moja kariera.

Jose Dinis Aveiro zmarł, gdy Cristiano miał niespełna 20 lat.