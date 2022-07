"The Times": Ronaldo poprosił Manchester United o transfer. Podał jeden powód

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Ronaldo pojawił się w Manchesterze latem ubiegłego roku, przenosząc się do niego z Juventusu i rozpoczynając swoją drugą w karierze przygodę z tym angielskim klubem.

W minionym sezonie był najlepszym strzelcem zespołu, co i tak nie pomogło w wywalczeniu miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów ponad wszystko

Wielki powrót stał się faktem. Lukaku ponownie w Interze Romelu Lukaku... czytaj dalej » Jak podaje "The Times", to właśnie brak możliwości zaprezentowania się w elitarnych rozgrywkach w nadchodzącym sezonie zmusił Ronaldo do zwrócenia się z prośbą do swojego obecnego pracodawcy.

Portugalczyk chce, aby Manchester pozwolił mu odjeść, "jeśli tego lata otrzyma satysfakcjonującym ofertę od innego klubu".

United w przyszłym sezonie zagrają jedynie w Lidze Europy. Jak piszą Anglicy, jednemu z najlepszych piłkarzy ostatnich lat zależy na tym, aby do końca kariery w każdym sezonie prezentować się w o wiele bardziej prestiżowej Lidze Mistrzów.

Ostatnio Ronaldo był przez media łączony z Bayernem Monachium. Jak podaje "The Times", niemiecki klub nie chce podejmować żadnych decyzji w sprawie Portugalczyka, zanim nie będzie miał pewności co do przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Bije rekordy

Ronaldo po triumf w Lidze Mistrzów sięgał aż pięciokrotnie, raz podczas pierwszego pobytu w Manchesterze, potem już z Realem Madryt. Ze 140 golami na koncie jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii tych rozgrywek. Drugi w zestawieniu Lionel Messi ma 125 trafień.