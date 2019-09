"Gole nie mają szans". Ronaldo woli intymne chwile z partnerką

UEFA poinformowała, że rozpoczęła postępowanie w sprawie nieprzyzwoitego gestu wykonanego przez Cristiano Ronaldo po strzeleniu gola na 3:0 w meczu Juventus - Atletico Madryt. Porugalczykowi grozi nawet zawieszenie. Juventus wygrał w dwumeczu 3:2 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Największa gwiazda Juventusu Cristiano Ronaldo wyleczył uraz i wrócił do treningów przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Rywalem Starej Damy jest Ajax. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Amsterdamie w środowy wieczór. Rewanż w Turynie 16 kwietnia.

34-letni piłkarz Juventusu zgodził się na długą i szczerą rozmowę z Piersem Morganem, prowadzącym popularny na Wyspach program "Good Morning Britain" w telewizji ITV. Podczas godzinnego wywiadu nie brakowało tematów trudnych i łez na wspomnienie zmarłego przed laty ojca, ale też wątków dotyczących kariery piłkarskiej i jego związku z modelką Georginą Rodriguez.

"Próbowałem wiele lat"

Ronaldo został poproszony o wskazanie jego najpiękniejszego gola. Z pozoru wybór nie był prosty, bo od lat bramki zdobywa w hurtowych liczbach, ale CR7 nie wahał się ani chwili. Momentalnie wskazał trafienie z kwietnia 2018 roku, kiedy - jeszcze w barwach Realu Madryt - strzelił przewrotką do bramki Juventusu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Źródło: Getty Images Niesamowita przewrotka Cristiano Ronaldo

Ronaldo spełnił prośbę boiskowego intruza. Potem do akcji wkroczyła ochrona To był wieczór... czytaj dalej » - Próbowałem strzelić takiego gola przez tak wiele lat. Zdobyłem ponad 700 bramek, ale czegoś takiego nie dokonałem nigdy wcześniej. W końcu ta przewrotka się udała, to było piękne uderzenie - mówił z szerokim uśmiechem. - Ludzie zgotowali mi owacje na stojąco, a przecież graliśmy na wyjeździe. Byłem zaskoczony, bo doświadczyłem tego pierwszy raz w życiu - dodał z dumą.

Kiedy Ronaldo był jeszcze myślami przy tamtym wiosennym wieczorze w Piemoncie, prowadzący rozmowę Morgan zupełnie zaskoczył. Dziennikarz zapytał, co Portugalczyk ceni bardziej - piękne gole jak tamten dla Realu czy seks z jego dziewczyną Georginą Rodriguez.

34-latek był wyraźnie rozbawiony, ale zdecydował się odpowiedzieć. - Nie, nie. Porównując z czasem spędzonym z moją Geo, gole nie mają szans - stwierdził ze śmiechem.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez

W barwach Juventusu Ronaldo nie jest już tak skuteczny jak przez lata w Realu, ale Liga Mistrzów wciąż mobilizuje go wyjątkowo. Kolejną okazję na popisy będzie miał już w środę, kiedy jego drużyna w pierwszej kolejce fazy grupowej zagra w Madrycie z Atletico.