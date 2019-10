Ronaldo nominowany do Złotej Piłki po raz 16. Znów pobił rekord

Portugalczyk do grona 30 najlepszych piłkarzy na świecie trafił po raz pierwszy w 2004 roku, jako 19-latek mający za sobą debiutancki sezon w Manchesterze United. Od tamtej pory minęła piłkarska wieczność - mistrzostwa Europy wygrała reprezentacja Grecji, a Robert Lewandowski zakładał jeszcze koszulkę Varsovii. Młodsi kibice mogą tego w ogóle nie pamiętać.

Przez 10 lat tylko Ronaldo i Messi

Lewandowski doceniony. Prestiżowa nominacja po rocznej przerwie Robert... czytaj dalej » Już trzy lata później CR7 zajął w plebiscycie drugie miejsce, ustępując jedynie Brazylijczykowi Kace. Po następnym sezonie, w 2008 roku, po raz pierwszy cieszył się z najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody w piłkarskim świecie. Od tamtej pory aż do zeszłego roku i zwycięstwa Luki Modricia z Chorwacji, po Złotą Piłkę sięgał tylko on oraz Leo Messi. Obaj mają na koncie po pięć statuetek. Zresztą Argentyńczyk również ma się czym chwalić, bo w gronie nominowanych znalazł się po raz 14. z rzędu.

W tym roku rozstrzygnięcie plebiscytu zostanie ogłoszone 2 grudnia podczas gali w Paryżu. Ronaldo znów będzie w gronie faworytów za sprawą kolejnych strzeleckich rekordów i wygranej Lidze Narodów z reprezentacją Portugalii.

A jeśli w tym roku się nie uda, kolejna szansa już za 12 miesięcy, bo o zakończeniu kariery CR7 ani myśli. - Mój biologiczny wiek to 23 lata. Wciąż pozostało mi wiele czasu do odejścia. Mogę grać do 41. roku życia, czuję się dobrze i nie mam na co narzekać - mówił ubiegłego 34-letni dziś piłkarz.

Wśród 30 nominowanych do Złotej Piłki znalazł się również Lewandowski.



Cristiano Ronaldo has now been nominated for the Ballon d'Or for 16 CONSECUTIVE YEARS!!!



S I X T E E N Y E A R S



THE GOAT #BallonDorpic.twitter.com/dhpEewT8jY — Idris (@Crhedrys) October 21, 2019





Wybiorą dziennikarze

W głosowaniu na najlepszego piłkarza roku biorą udział dziennikarze sportowi. W tym roku ma ich być 180 z całego świata (po jednym z danego kraju). Rozstrzygnięcie plebiscytu odbędzie się na specjalnej gali 2 grudnia. Nagrody odbiorą wówczas także najlepsza piłkarka, zawodnik do lat 21 oraz bramkarz.



Przed rokiem Złotą Piłkę wygrał Chorwat Luka Modrić. Przerwał on dziesięcioletnią dominację Messiego i Ronaldo.