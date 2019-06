Copa America 2019. Messi powalczy o upragnione trofeum, Brazylia o podtrzymanie dominacji

Leo Messi, który wrócił do kadry Argentyny po dłuższej przerwie, wziął udział we wtorkowym treningu zespołu. Piłkarze Lionela Scaloniego przygotowują się na mecze towarzyskie. W piątek Argentyna zmierzy się z Wenezuelą, a 26 marca z Marokiem.

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

Messi wziął udział we wtorkowym treningu Argentyny

Messi gotowy do powrotu do kadry

Messi gotowy do powrotu do kadry

W Copa America weźmie udział 12 drużyn, podzielonych na trzy czterozespołowe grupy. Ponieważ w strefie CONMEBOL jest dziesięć reprezentacji, na turniej zaproszono Japonię oraz mistrza Azji i gospodarza mistrzostw świata w 2022 roku - Katar. Do ćwierćfinałów awansują ekipy z dwóch pierwszych miejsc każdej z grup oraz dwie najlepsze z trzecich lokat.

"Jestem z Liverpoolu. Oni cię pokonali". Syn żartuje z Messiego Lionel Messi... czytaj dalej » Copa America 2019 - podział na grupy:

Grupa A: Brazylia, Boliwia, Peru, Wenezuela

Grupa B: Argentyna, Katar, Kolumbia, Paragwaj

Grupa C: Chile, Ekwador, Japonia, Urugwaj

Kiedy i gdzie mecze?

Pierwszy mecz mistrzostw Ameryki Południowej zostanie rozegrany o godzinie 2.30 w nocy z piątku na sobotę (14/15 czerwca). Na Estádio do Morumbi w Sao Paulo zmierzą się Brazylia i Boliwia.

Faza grupowa turnieju potrwa do 25 czerwca. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w dniach 28-29 czerwca, półfinały zaplanowano na 3-4 lipca, a finał na 7 lipca. Mecz o trofeum zostanie rozegrany na Maracanie w Rio de Janeiro.

Copa America 2019 - terminarz:

faza grupowa: 15-25 czerwca

ćwierćfinały: 28-29 czerwca

półfinały: 3-4 lipca

mecz o 3. miejsce: 6 lipca

finał: 7 lipca

Turniej zostanie rozegrany na sześciu stadionach w pięciu miastach. Największym obiektem jest Maracana w Rio de Janeiro, która może pomieścić prawie 75 tysięcy kibiców. Jedynym miastem z dwoma stadionami jest Sao Paulo.

Copa America 2019 - stadiony:

Maracana (Rio de Janeiro) - pojemność: 74 738

Estádio do Morumbi (Sao Paulo) - pojemność: 67 428

Arena Corinthians (Sao Paulo) - pojemność: 49 205

Estádio Mineirão (Belo Horizonte) - pojemność: 58 170

Arena do Grêmio (Porto Alegre) - pojemność: 55 662

Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador) - pojemność: 51 900

Źródło: Getty Images Finał Copa America zostanie rozegrany na Maracanie w Rio de Janeiro

Historia turnieju

Copa America to najstarszy turniej reprezentacji narodowych na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w 1916 roku w Argentynie. Wówczas impreza miała inną nazwę, a wystąpiły w niej tylko cztery zespoły. Triumfował Urugwaj, który łącznie sięgnął po trofeum 15 razy i jest pod tym względem rekordzistą. Druga jest Argentyna - 14.



Slalom między obrońcami Nikaragui. Messi gotowy na Copa America Lionel Messi... czytaj dalej » Brazylia już po raz piąty będzie gospodarzem turnieju - poprzednio w 1989 roku. Do tej pory piłkarze tego kraju na własnym terenie zawsze triumfowali. Z kolei ostatnie zwycięstwo zanotowali w 2007 roku na boiskach Wenezueli.

Dwie ostatnie edycje wygrała reprezentacja Chile.



Nowe przepisy

W tegorocznej edycji Copa America będzie okazja zaobserwować niektóre nowe przepisy, uchwalone 1 czerwca. Oto niektóre z nich:



Zmieniany piłkarz ma opuścić boisko przy najbliższej linii, a niekoniecznie tam, gdzie czeka zmiennik.

Przy rzucie wolnym zawodnicy atakujący nie mogą być częścią muru ani zbliżyć się do niego na mniej niż metr.



W przypadku wysokiej temperatury i wilgotności sędzia może przerwać mecz na 90 do 180 sekund, aby piłkarze mogli się ochłodzić, przy czym jest to niezależne od najwyżej 60-sekundowych odpoczynków w celu uzupełnienia płynów.



Ponadto zdefiniowano bardziej szczegółowo, w jakich sytuacjach dotknięcie piłki ręką kwalifikuje się jako przewinienie, a w jakich sędzia nie powinien przerywać gry.

Źródło: Getty Images W Copa America 2019 zastosowane zostaną nowe przepisy



Leo Messi ciągle niespełniony

Jeden z faworytów turnieju Argentyna zagra w grupie B z Kolumbią, Paragwajem i Katarem. Messi, który 24 czerwca skończy 32 lata, przyznał niedawno, że nie jest pewien, czy weźmie udział w mistrzostwach świata w 2022 roku. To sprawia, że turniej w Brazylii może być dla niego ostatnim w reprezentacji.



Argentyńczyk wywalczył dziesiątki trofeów w młodzieżowej drużynie narodowej oraz ze swoim klubem - Barceloną. Ale w seniorskich zmaganiach reprezentacyjnych pozostaje bez zdobyczy, mimo że czterokrotnie grał w finałach ważnych imprez. W 2014 sięgnął po srebrny medal mistrzostw świata w Brazylii, trzykrotnie był też pokonany w finałach Copa America - w 2007, 2015 i 2016 roku.

Źródło: PAP/EPA Lionel Messi nie wie, czy zagra w MŚ 2022



Argentyna rozpocznie rywalizację w mieście Salvador, gdzie o północy z soboty na niedzielę zmierzy się z Kolumbią.

Tuż przed startem turnieju Messi pokazał, że jest w świetnej formie, kiedy niemal w pojedynkę zapewnił Argentynie rozbicie Nikaragui



Brazylia bez Neymara

Brazylia, jak zwykle jeden z najpoważniejszych kandydatów do końcowego triumfu, będzie musiała radzić sobie bez swojej największej gwiazdy - Neymara. Nad zawodnikiem Paris Saint-Germain ostatnio zebrały się czarne chmury. 27-letni napastnik najpierw uderzył jednego z kibiców PSG, później stał się podejrzanym o gwałt, a wreszcie 5 czerwca w towarzyskim spotkaniu z Katarem doznał kontuzji łydki.

Źródło: AFP Neymar z powodu kontuzji nie zagra w Copa America



COPA AMERICA 2019 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Termin: 15 czerwca - 7 lipca

Gospodarz: Brazylia

Faworyci: Brazylia, Argentyna