Casemiro nie chce grać w Realu. "Trzeba mu życzyć wszystkiego najlepszego"

Casemiro trafił do Realu w styczniu 2013 roku na zasadzie wypożyczenia z Sao Paulo. Początkowo występował w drugim zespole, ale szybko dostrzeżono jego atuty: waleczność, czytanie gry oraz przydatność przy stałych fragmentach. W efekcie pół roku później trafił do pierwszej drużyny, został wykupiony i przez kolejne lata był podstawowym pomocnikiem Królewskich.

"Wysłuchaliśmy go"

Jednak na Santiago Bernabeu Brazylijczyk zdobył już wszelkie możliwe trofea i uznał, że czas na zmiany.

- Rozmawiałem z nim. Powiedział, że potrzebuje nowego wyzwania. Klub to rozumie, musimy uszanować jego prośbę. Teraz trwają negocjacje, ale on nadal pozostaje piłkarzem Realu. Jednak jego wolą jest odejść z klubu – powiedział na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Celtą Vigo Carlo Ancelotti.

- Pomógł nam bardzo, dlatego go wysłuchaliśmy. Jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie transferu, to trzeba mu życzyć wszystkiego najlepszego – podkreślił trener Realu.

Ponadto dodał, że w przypadku odejścia pomocnika, klub nie będzie szukał jego następcy. Zdaniem Ancelottiego na tej pozycji może grać sześciu piłkarzy, a latem sprowadzono Aureliena Tchoumeniego z AC Monaco, który pierwotnie miał być następcą reprezentanta Brazylii.

Kierunek Premier League

Dokąd ma trafić Casemiro? Ofertę za 30-letniego pomocnika złożył Manchester United, który ma za sobą fatalny początek sezonu w Premier League. Czerwone Diabły doznały dwóch porażek i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Pieniędzy na wzmocnienia jednak im nie brakuje.

Jak informuje specjalista od transferów Fabrizio Romano, klub z Old Trafford jest gotowy zapłacić 60 milionów euro plus 10 milionów w bonusach. Jego zdaniem Real zaakceptował ofertę, a pomocnik ma podpisać czteroletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Prawdopodobnie jeszcze w weekend przejdzie badania i otrzyma wizę.



Łącznie w barwach pierwszego zespołu Realu Casemiro rozegrał 336 oficjalnych spotkań, w których strzelił 31 goli i zanotował 29 asyst. Z klubem m.in. pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a trzykrotnie cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii i Klubowego Mistrzostwa Świata.