Burofax. Messi wysłał pismo, którego Barcelona nie może zakwestionować

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

W 37. kolejce Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Osasuną. We wtorek piłkarze Blaugrany uczestniczyli w treningu przed niezwykle ważnym starciem ligowym, który może zadecydować o losie tytułu mistrzowskiego w sezonie 2019/2020.

Barcelona przygotowywała się do starcia z Osasuną

W 30. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zremisowała z Sevillą 0:0, przez co straciła prowadzenie w tabeli hiszpańskiej ligi. Kolejnym rywalem piłkarzy Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao.

Barcelona przygotowuje się do starcia z Athletic Bilbao

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Wiadomość o chęci rychłego odejścia Messiego gruchnęła we wtorek, choć mówiło się o niej od kilku dni (według katalońskiego radia RAC 1 Argentyńczyk miał przekazać w ubiegłym tygodniu nowemu trenerowi Ronaldowi Koemanowi, że bardziej widzi się poza klubem).

Burofax - metoda komunikacji biznesowej

Były prezydent Barcelony wie, jak zatrzymać Messiego w klubie W Barcelonie... czytaj dalej » Messi - jak podała argentyńska telewizja Tyc Sports - o swojej decyzji poinformował na piśmie, które tego samego dnia wysłał do władz klubu. Piłkarz zrobił to za pośrednictwem hiszpańskiej poczty Correos. Przy tym skorzystał z usługi burofax. W skrócie: Messi skierował dokument do kierownictwa Barcelony za pośrednictwem uwierzytelnionego na poczcie faksu i za potwierdzeniem odbioru.

Barcelona poinformowała, że takie pismo trafiło do klubu.

To nie przypadek, że Messi wybrał właśnie taką formę. Burofax to popularna metoda komunikacji biznesowej, umożliwiająca bezpieczne wysyłanie dokumentów (wymaga podpisu cyfrowego od odbiorcy). Dlatego nadawca ma potwierdzenie, że pismo dotarło do odbiorcy danego dnia. W ten sposób konkretny dokument jest uznawany później w sądzie lub przez osobę trzecią.

Hiszpańskie media informują, że Argentyńczyk powołuje się na klauzulę w swoim kontrakcie, która pozwala mu jednostronnie wypowiedzieć umowę przed końcem rozgrywek (tak zwana klauzula lojalnościowa - gwarantowała mu możliwość opuszczenia klubu za darmo po każdym sezonie). Datą graniczną był 10 czerwca (inne źródła podają 31 maja), ale wtedy piłkarz z niej nie skorzystał.

"Twoje przywileje się skończyły". Te słowa miały przelać czarę goryczy u Messiego Nowy trener... czytaj dalej » Prawnicy Messiego argumentują zaś, że z powodu wydłużenia sezonu - przerwanego przez pandemię COVID-19 - okres umożliwiający zerwanie kontraktu wydłużył się. Ich zdaniem ostateczny termin mijał tydzień po rozegraniu finału Ligi Mistrzów (mecz odbył się 23 sierpnia).

Sprawa może zatem zakończyć się w sądzie, a pismo wysłane przez burofax może zostać wykorzystane przez prawników Messiego jako dowód. Jego umowa z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2021.

Messi - Barcelona, czyli "wojna totalna"

"Wojna między Leo Messim a Barceloną jest już totalna" - napisał kataloński dziennik "Sport". Gazeta zaznaczyła przy tym, że klub odpowiedział Messiemu, upewniając się, że jego prośba nie ma żadnej podstawy prawnej. Barcelona podtrzymuje, że termin, w którym kapitan mógł odejść, już minął, dlatego władze Dumy Katalonii nie będą rozważały ofert innych klubów. A wśród potencjalnych nowych pracodawców Argentyńczyka najczęściej wymienia się Manchester City, w którym zawodnik znów mógłby pracować z Pepem Guardiolą, oraz Inter Mediolan.

W Barcelonie panuje obecnie chaos związany z najwyższą w historii klubu porażką w Lidze Mistrzów - 2:8 z Bayernem Monachium w ćwierćfinale - oraz przegraną walką o mistrzostwo kraju z Realem Madryt i odpadnięciem z Pucharu Hiszpanii. Zwolniono m.in. trenera Quique Setiena, a jego miejsce zajął Koeman. Katalończycy zakończyli sezon bez ani jednego trofeum po raz pierwszy od rozgrywek 2007/2008.

