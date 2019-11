"Bild" zajrzał do szatni Bayernu. Z kim trzyma Lewandowski?

Odejście z klubu Niko Kovaca wyraźnie poprawiło nastroje w Bayernie Monachium. Pod wodzą tymczasowego trenera Hansiego Flicka Bawarczycy wygrali z Olympiakosem Pireus 2:0 w Lidze Mistrzów, a następnie rozbili Borussię Dortmund w hicie Bundesligi aż 4:0. W każdym z tych spotkań Robert Lewandowski zdobywał bramkę. W myśl starej prawdy wyniki poprawiają atmosferę w szatni. W poniedziałek dziennikarze "Bilda" zaprezentowali grafikę przedstawiającą relacje między piłkarzami mistrza Niemiec.



Relacje piłkarzy zostały podzielone na cztery kategorie: "bliscy przyjaciele", "przyjaciele", "wspólny język" i "sąsiad w szatni". Według informacji dziennika kapitan reprezentacji Polski nie ma "bliskich przyjaciół" w drużynie, a najbliżej mu do trzech piłkarzy. Jego kumplami mają być Manuel Neuer, Thiago Alcantara i Ivan Perisić. Z Chorwatem Polak zna się jeszcze ze wspólnych występów w BVB, natomiast bramkarz Bayernu mieszka w tej samej części Monachium co "Lewy". Z Thiago Alcantarą polskiego napastnika zbliżyły narodziny dzieci. Gabriel, czyli syn Hiszpana, urodził się tuż przed Klarą Lewandowską.

Bliżej Hiszpanów

Polakowi siłą rzeczy bliżej więc do frakcji hiszpańskojęzycznej. "Bild" zwrócił jednak uwagę na to, że są mocniejsze grupy. Zespół Bayernu ma być podzielony na trzy wyraźne grupy: zawodników francuskojęzycznych, młodych i doświadczonych.

"Sąsiadem z szatni" Lewandowskiego jest Kingsley Coman.

Po 11 kolejkach ligi niemieckiej Bayern zajmuje 3. miejsce ze stratą czterech punktów do prowadzącej Borussii Moenchengladbach. Robert Lewandowski z 16 trafieniami jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi.