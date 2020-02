Piszczek talizmanem Borussii. Jego gole są gwarancją punktów

Kapitan Piszczek z pierwszym golem. Borussia pokazała moc Łukasz Piszczek... czytaj dalej » Borussia rozbiła Eintracht Frankfurt aż 4:0. Piszczek wrócił do składu wicemistrzów Niemiec po dwóch meczach przerwy i jak na kapitana przystało, poprowadził swoich kolegów do efektownego zwycięstwa.

Wiek to tylko liczba

W Dortmundzie Eintracht bronił się tylko do 33. minuty. Wtedy precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Piszczek, zdobywając debiutancką bramkę w tym sezonie.

Tym samym były reprezentant Polski stał się drugim najstarszym strzelcem bramki dla BVB w Bundeslidze (34 lata i 256 dni). Bardziej wiekowy był tylko Christian Woerns, który dokonał tej sztuki we wrześniu 2007 roku. Niemiec miał 35 lat i 142 dni.

- Po dwóch porażkach zareagowaliśmy tak, jak powinniśmy. Zagraliśmy swoją piłkę. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na wiele. 4:0 to dobry prognostyk przed kolejnym spotkaniem - skomentował Piszczek.

Te odbędzie się już we wtorek. W 1/8 finału Ligi Mistrzów jego zespół zagra z PSG. Pierwszy mecz odbędzie się na Signal Iduna Park.

34y/356d - With 34 years and 256 days Lukasz Piszczek has become the 2nd oldest #Bundesliga goal scorer for @BlackYellow in this century after Christian Wörns (35 years and 142 days in September 2007). Legends. #BVBSGEpic.twitter.com/yVnv2EgS0F — OptaFranz (@OptaFranz) February 14, 2020

18 bramek w 10 lat

Prawy obrońca BVB jest prawdziwym talizmanem swojego zespołu. Gdy strzela, to jego zespół nie przegrywa. Od sezonu 2011/2012 zdobył 18 bramek. Przełożyło się to na 15 zwycięstw i trzy remisy.

Wiele okazji na powiększenie swojego dorobku może już nie mieć. Wszystko wskazuje na to, że po 10 latach Piszczek pożegna się z zespołem. Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. Władze klubu z Zagłębie Ruhry raczej nie zdecydują się go przedłużyć, o czym informował m.in. niemiecki "Sport Bild".

Źródło: Getty Images Łukasz Piszczek

Wszystkie ligowe gole Piszczka dla Borussii Dortmund:

Sezon 2011/2012

1.FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (1:2)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (1:1)

FC Koeln - Borussia Dortmund (1:6)

Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:2)

Sezon 2012/2013

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (3:3)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (1:2)

Sezon 2013/2014

Hoffenheim - Borussia Dortmund (2:2)

Borussia Dortmund - 1.FSV Mainz 05 (4:2)

Borussia Dortmund - Hoffenheim (3:2)

Sezon 2014/2015

Borussia Dortmund - SC Paderborn (7:1)

Borussia Dortmund - FC Porto (2:0)

Sezon 2015/2016

Wolfsburg - Borussia Dortmund (1:5)

Borussia Dortmund - SC Freiburg (3:1)

Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach (4:1)

Werder Brema - Borussia Dortmund (1:2)

Borussia Dortmund - Wolfsburg (3:0)

Sezon 2018/2019

1.FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (1:2)

Sezon 2019/2020

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (4:0)