Szczęsny się nie popisał. Juventus i tak wygrał

W sobotę Juventus wygrał u siebie z Hellasem Werona 2:1, ale to zwycięstwo przyszło mistrzom Włoch z trudem. W tamtym meczu ligowym Sarri także postawił dać wolne kilku swoim podstawowym piłkarzom. Z tego powodu między słupkami w miejsce Wojciecha Szczęsnego pojawił się Gianluigi Buffon i spisał się bardzo dobrze.

Prosto w niego

Juventus miał kłopoty, ale uratował go Ronaldo. Szczęsny tylko na ławce W rozgrywanym w... czytaj dalej » W wyjazdowej konfrontacji z Brescią Sarri wrócił do ustawienia z polskim bramkarzem. Być może włoski trener po czterech minutach… pożałował swojej decyzji. Wówczas gospodarze przeprowadzili szybką kontrę, po której Alfredo Donnarumma pokonał Szczęsnego. Polak nie popisał się jednak przy obronie strzału. Napastnik uderzył mocno z granicy pola karnego, ale dokładnie w miejsce, gdzie stał golkiper. Mimo to piłka przełamała ręce Szczęsnego i wpadła do siatki.



W pierwszej połowie bramkarz Juve jeszcze tylko raz musiał interweniować przy strzale rywali. W 30. minucie dobrze obronił uderzenie Mario Balotellego z rzutu wolnego.

Goście dążyli do wyrównania, ale robili to w niemrawy sposób. Dopięli swego dopiero po golu samobójczym Jhona Chancellora w 40. minucie.

Po zmianie stron mistrzowie Włoch naciskali z wielkim animuszem i stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji. Długo doskonale w bramce miejscowych spisywał się jednak Jesse Joronen. W 63. minucie Fin nie zdołał powstrzymać strzału z dystansu Miralema Pjanicia. W drugiej połowie piłkarze Brescii tylko raz zmusili Szczęsnego do interwencji, ale tym razem spisał się bez zarzutu.

5. kolejka Serie A

Brescia - Juventus 1:2

Bramki: Donnarumma (4.) - Chancellor (samobójca - 40), Pjanić (63.)