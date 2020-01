"Lewy" uwielbia im strzelać. Tak wyrównał 50-letni rekord, potem dołożył kapitalną asystę

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Pięć goli Bayernu w hicie Bundesligi. Lewandowski wyrównał rekord Bayern Monachium... czytaj dalej » Na wyrównanie rekordu legendarnego napastnika Klausa Fischera, który w latach 1969-74 zdobył co najmniej jedną bramkę w dziewięciu kolejnych spotkaniach z jednym rywalem (był to VfB Stuttgart), "Lewy" potrzebował sześciu minut w sobotnim hicie 19. kolejki Bundesligi.

Prawie ulubiona ofiara

Wtedy po podaniu Ivana Perisicia i błędzie bramkarza gości Marcusa Schuberta z bliska trafił do siatki. Warto podkreślić, że obrońcy kompletnie zapomnieli o Polaku, który miał sporo miejsca przy uderzeniu.

Dla Lewandowskiego to 19. bramka przeciwko Schalke. Więcej w Bundeslidze zdobył tylko przeciwko Wolfsburgowi - 21.

W tym sezonie Polak trafił w lidze już 21 razy. Tym samym znowu został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. O jedną bramkę mniej ma Timo Werner z RB Lipsk.



Robert Lewandowski has now scored 19 goals against Schalke 04.



Only against Wolfsburg (21) has he netted more times.



Magnificent against The Miners. pic.twitter.com/oQ8Kg3V537 — Squawka Football (@Squawka) January 25, 2020

W pierwszej połowie snajper Bayernu dołożył drugiego gola, ale trafienie nie zostało uznane ze względu na pozycję spaloną we wcześniejszej fazie akcji.

Nawinął rywala i oddał piłkę koledze

W 58. minucie Lewandowski do swojego dorobku dołożył też trzecią w tym sezonie asystę. Ładnie zwiódł pędzącego za nim obrońcę i podał do Thiago Alcantary, a Hiszpan bez problemu podwyższył na 4:0. Po chwili podziękował Polakowi za asystę.

Źródło: EPA/RONALD WITTEK Thiago dziękuje Lewandowskiemu

Ostatecznie skończyło się 5:0, a pozostałe bramki dla Bawarczyków zdobywali Thomas Mueller, Leon Goretzka oraz Serge Gnabry. Dzięki wygranej drużyna z Monachium awansowała na drugie miejsce w tabeli. Ma już tylko punkt straty do prowadzącego RB Lipsk.

Dziewięć ostatnich spotkań ligowych Lewandowskiego przeciwko Schalke:

16.4.2016 - dom, 3:0 - 2 gole

9.9.2016 - wyjazd, 2:0 - 1 gol

4.2.2017 - dom, 1:1 - 1 gol

19.9.2017 - wyjazd, 3:1 - 1 gol

10.2.2018 - dom, 2:1 - 1 gol

22.9.2018 - wyjazd, 2:0 - 1 gol

9.2.2019 - dom, 3:1 - 1 gol

24.8.2019 - wyjazd, 3:0 - 3 gole

25.1.2020 - dom, 5:0 - 1 gol

Wyniki 19. kolejki:

piątek

Borussia Dortmund - FC Koeln 5:1

sobota

Borussia Moenchengladbach - FSV Mainz 3:1

VfL Wolfsburg - Hertha Berlin 1:2

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 2:0

SC Freiburg - SC Paderborn 0:2

Union Berlin - Augsburg 2:0

Bayern Monachium - Schalke 04 Gelsenkirchen 5:0



w niedzielę:

Werder Brema - Hoffenheim

Bayer Leverkusen - Fortuna Duesseldorf