"Drobne problemy mięśniowe". Lewandowski obejrzał mecz z Milanem w szatni

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Mecze lig niemieckiej i włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

"Bild": prezydent Bayernu Monachium po 40 latach ustąpi ze stanowiska Uli Hoeness... czytaj dalej » Na to starcie polscy kibice mogli ostrzyć sobie zęby. Po jednej stronie barykady stanąć miał Lewandowski, który już w środku lata błyszczy formą i w dwóch meczach ICC (1:2 z Arsenalem i 3:1 z Realem) strzelił po golu, po drugiej - Piątek, który ostatni raz zaprezentował się 10 czerwca, kiedy reprezentacja Polski pokonała w Warszawie Izrael 4:0.

Zmiana w ostatniej chwili

Napastnik Bayernu miał być ponownie najważniejszą armatą Bayernu, był przewidziany do gry od pierwszej minuty, ale szyki pokrzyżował mu uraz. Jak napisano w mediach społecznościowych mistrzów Niemiec krótko przed pierwszym gwizdkiem, "Lewandowski miał drobne problemy mięśniowe". Zastąpił go Jann-Fiete Arp.

Kapitan reprezentacji Polski mecz oglądał z szatni.



Update: Für @lewy_official steht Fiete #Arp in der Startelf. Der Grund sind kleinere muskuläre Probleme. — FC Bayern München (@FCBayern) July 24, 2019





Pełne spotkanie rozegrał za to snajper Milanu. Piątek był aktywny, starał się, oddał jeden zablokowany strzał, ale do siatki trafić nie zdołał. Mimo to Polak może mieć choć małe powody do radości. Wszystko za sprawą nowego trenera Rossonerich Marco Giampaolo, który chce odważnie stawiać na grę dwoma napastnikami, co oznacza większe wsparcie dla Piątka. We wtorek to właśnie jego partner, wprowadzony z ławki Patrick Cutrone, miał najlepszą szansę, ale zmarnował sytuację sam na sam.

Milan zostaje w USA

Jak się okazało, do rozstrzygnięcia meczu w Kansas wystarczył jeden gol. Dla Bawarczyków strzelił go Leon Goretzka. Dla Bayernu był to ostatni mecz w Stanach Zjednoczonych, Milan za oceanem zostaje i zmierzy się jeszcze z Benficą i Manchesterem United.

Nowy sezon Bundesligi ruszy 16 sierpnia. Serie A wznowi rozgrywki tydzień później.