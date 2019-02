"Chciwość nie zna granic". Kibice Bayernu walczą z cenami biletów na Ligę Mistrzów

Nie wybiera się do Realu, chce zostać w Bayernie i z nim wygrać Ligę Mistrzów. Robert Lewandowski, kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji i od niedawna kapitan drużyny z Monachium. O tym, jak ważne to dla niego wyróżnienie i jak widzi swoją przyszłość, opowiedział Anicie Werner. Cała rozmowa w "Faktach po Faktach" o 19:21 w TVN24.

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

17.02 | - Obsesję bicia rekordów? Tak bym tego nie nazwał. Raczej wyzwanie. Zostanie najskuteczniejszym obcokrajowcem ligi to duża rzecz - mówił piłkarz w "Faktach po Faktach".

17.02 | - Czuję się w Bayernie lepiej niż rok temu. Wiele kwestii zostało wyjaśnionych. Ja powiedziałem, co leżało mi na sercu i z drugiej stromy było tak samo - tłumaczył Robert Lewandowski w "Faktach po Faktach".

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

Robert Lewandowski dla TVN24: "Nie myślę już o zmianie klubu, tęsknię już za reprezentacją." W wyjątkowym wywiadzie dla "Faktów po Faktach" Robert Lewandowski mówił do kogo dzwoni zaraz po meczu, co mówi jego córka, kiedy on wychodzi na trening i jaki ma cel grając w Bayernie Monachium.

"Niewidoczny", "przegrał wiele pojedynków". Niemcy skrytykowali Lewandowskiego To nie był udany... czytaj dalej » Monachijczycy wybrali się na Wyspy Brytyjskie, by walczyć w pierwszym meczu 1/8 finału Champions League. Ekipa Roberta Lewandowskiego postawiła się rewelacyjnej w tym sezonie ekipie The Reds, wywalczyła bezbramkowy remis i postawiła się w korzystnej sytuacji przed rewanżem.

Brawa od kibiców Liverpoolu

Dla kibiców, którzy przybyli na Anfield z Bawarii, mecz był okazją do zaprotestowania przeciwko wysokim cenom biletów na wyjazdowe spotkania Ligi Mistrzów. Jeszcze w trakcie pierwszej połowy niemieccy kibice wywiesili trzy transparenty.

"Bilety wyjazdowe: LFC 48 funtów, FCB 55 euro", "Chciwość nie zna granic" i "Dwadzieścia to dużo" - można było przeczytać.

Akcja fanów Bayernu wzbudziła aplauz sympatyków The Reds, który wszystko skwitowali głośnymi brawami.



Wcześniej Londyn i Bruksela

Mecz zmarnowanych szans w Lyonie. Barcelona znów bez wyjazdowej wygranej Szósty kolejny... czytaj dalej » Zresztą walka z cenami biletów kibicom Liverpoolu nie jest obca. Hasło z ostatniego baneru wywieszonego na Anfield to nawiązanie do akcji fanów klubów Premier League, którzy od lat walczą o niższe ceny wejściówek na ligowe spotkania poza własnym obiektem.

To także kolejny przypadek podobnego protestu kibiców mistrzów Niemiec. Jesienią 2017 roku podczas meczu swojej drużyny z Anderlechtem w Brukseli wywiesili oni hasło: "Czy wasza chciwość została wreszcie zaspokojona? 100 euro?".

Sezon wcześniej na Emirates Stadium w Londynie ci sami widzowie informowali, że "piłka nożna bez kibiców nie jest warta nawet centa". Wtedy, by zobaczyć mecz z Arsenalem, musieli zapłacić około 75 funtów.