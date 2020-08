"Messi to geniusz. Ale obecnie lepszy jest Lewandowski"

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

"Klasa sama w sobie"

Liczby przemawiają w tym sezonie za Polakiem, który w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 53 gole z czego 13 w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk? W 43 spotkaniach trafiał do siatki 31 razy. Gwiazdor Barcelony znacznie więcej wypracował bramek kolegom - zanotował aż 27 asyst, podczas gdy snajper Bayernu tylko osiem.

- "Lewy" jest obecnie lepszy - twierdzi w "Bildzie" Elber, który reprezentował barwy Bayernu w latach 1997-2003 i strzelił 140 goli.

- Uwielbiam sposób, w jaki gra Lionel Messi, to najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat. Geniusz! Ale w tym roku Lewandowski jest klasą samą w sobie. On może wszystko. Ma luz, wykorzystuje wszystkie sytuacje. Do tego pracuje na bramki innych. Po prostu rozgrywa wspaniały sezon - tłumaczy Brazylijczyk.

Źródło: gettyimages.com Lewandowski i Elber. Dwie legendy Bayernu na jednym zdjęciu

W samych superlatywach o Messim wypowiadał się też Karl-Heinz Rummenigge. Szef Bayernu na własnych oczach przekonał się, ile Argentyńczyk znaczy dla Barcelony w 2015 roku. Wówczas Duma Katalonii ograła monachijską drużynę w dwumeczu 5:3, a dwa gole strzelił Messi.

- Mam dużo szacunku dla tego piłkarza. Ma coś, czego prawdopodobnie nie ma nikt inny na tej planecie: może samodzielnie decydować o grze. To zawodnik, którego trzeba niesamowicie pilnować i któremu trzeba odebrać część radości z piłki - wyjawił Rummenigge.

Po Złotą Piłkę?

Szef Bayernu wyżej ceni jednak Lewandowskiego. Na łamach "Bilda" wyznał, że ciągle wierzy, że Polak otrzyma Złotą Piłkę, mimo że organizatorzy plebiscytu, magazyn "France Football", z powodu pandemii COVID-19 postanowili odwołać tegoroczną galę.

- Niedawno rozmawiałem z Giannim Infantino (prezydent FIFA - red.) o tym, czy jest szansa, że jednak w tym roku zostaną przeprowadzone najważniejsze wybory. W FIFA ludzie w końcu zaczęli poważnie rozważać wręczenie Złotej Piłki. Chciałbym, żeby Robert ją wygrał. Jest w życiowej formie, widzimy to w prawie każdym meczu - podkreślił Rummenigge.



Starcie Barcelona - Bayern odbędzie się w piątek o godzinie 21. Relacja na żywo "minuta po minucie" w eurosport.pl.

