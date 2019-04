Dwie minuty i dwa gole. Barcelona zrobiła milowy krok do mistrzostwa

W Hiszpanii ten mecz traktowano jak finał ligi. Do Katalonii przyjechał wicelider, nad którym Barcelona do soboty uzbierała osiem punktów. Zwycięstwo i siedem kolejek, jakie pozostałyby do końca, miały być równoznaczne z końcem wyścigu po mistrzostwo.

Bo nikt sobie nie wyobrażał, aby zespół Ernesto Valverde mógł roztrwonić ewentualną 11-punktową zaliczkę z Huescą, Realem Sociedad, Alaves czy Eibarem, bo m.in. takie drużyny czekają na Barcę na finiszu ligi.

Źródło: PAP/EPA Rozmachu madrytczykom starczyło do ok. 30 minuty

Diego Costa ukarany czerwoną kartką

Najpierw trzeba było wygrać z Atletico. Zaczęło się od słupka, w który przyłożył Jordi Alba po podaniu Leo Messiego.

Po kolejnym kwadransie miała miejsca sytuacja, która musiała podciąć gościom skrzydła. Diego Costa wdał się w dyskusję z sędzią i z czerwoną kartką wyleciał z boiska. Powód? Miał obrazić matkę pana Gila Manzano. Tak twierdzą hiszpańskie serwisy. Słowa, jakie miał wypowiedzieć Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem nie nadają się do cytowania.

Źródło: PAP/EPA To nie były jakieś czułości. Diego Costa za chwilę wyleci z boiska



Od tego momentu przewaga Barcelony tylko rosła. Messi i Luis Suarez dwoili się i troili, ale gol nie chciał paść. Był mały problem. Konkretnie mierzący niemal 190 cm wzrostu i nazywa się Jan Oblak. Słoweński bramkarz jakimś cudem odbijał strzały czy to Argentyńczyka, czy Urugwajczyka.

Źródło: PAP/EPA Jan Oblak miał ręce pełne roboty

On długo w sobotę był nie do zatrzymania. Barcelona mur skruszyła w 85. minucie. Wtedy nastąpił przebłysk geniuszu Suareza. Przymierzył zza pola karnego, tuż przy słupku.

Za chwilę poszła kolejna akcja. W polu karnym zatańczył Messi. Oszukał jednego obrońcę, drugiego i trzeciego, a na koniec strzelił po ziemi. 2:0 i koniec.

"Campeones, Campeones!" - rozśpiewały się trybuny Camp Nou.

Wyniki 31. kolejki:

Girona - Espanyol 1:2

Real Madryt - Eibar 2:1

Rayo Vallecano - Valencia 2:0

Barcelona - Atletico Madryt 1:0

niedziela

Alaves - Leganes

Getafe - Athletic Bilbao

Real Valladolid - Sevilla

Celta Vigo - Real Sociedad

Levante - Huesca

Betis Sewilla - Villarreal