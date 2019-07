Bayern rozjechał rywala w półfinale Audi Cup. Lewandowski tylko w fotelu pasażera

Kapitalną akcją popisał się Robert Lewandowski w starciu z Realem Madryt. Polak pięknie przyjął piłkę, następnie zwodem oszukał rywala i mocnym strzałem umieścił piłkę w siatce. To już drugi gol Lewandowskiego w International Champions Cup. Wcześniej "Lewy" zdobył bramkę w spotkaniu z Arsenalem. Bayern pokonał Real 3:1.

Już po pierwszej połowie wtorkowego spotkania z Fenerbahce stało się jasne, że piłkarze Niko Kovaca zapiszą na swoim koncie trzecią wygraną. Dzięki temu awansowali do finału miniturnieju Audi Cup, w którym zmierzą się z Tottenhamem - podopieczni Mauricio Pochettino wcześniej rozprawili się z Realem (1:0). Mecz w środę o 20:30.

Jednak niewykluczone, że najważniejsza wiadomość z pierwszej połowy to kontuzja Serge'a Gnabry'ego. Reprezentant Niemiec musiał opuścić murawę już w 20. minucie. Wobec braku nowych skrzydłowych jest to bardzo niepokojąca informacja dla chorwackiego szkoleniowca.

Zabawa Bayernu

Spotkanie z Fenerbahce było dla Bayernu dobrą zabawą. Defensywa rywali prezentowała się katastrofalnie i już po pierwszych 45 minutach sędzia mógł zakończyć mecz - ekipa z Monachium prowadziła aż 5:0, choć można było odnieść wrażenie, że grała tylko na pół gwizdka.

Wynik w 22. minucie otworzył Renato Sanches. Portugalczyk, który od jakiegoś czasu mówi o odejściu z Bayernu, pewnie wykorzystał podanie Roberta Lewandowskiego i trafił do pustej bramki. Od tego momentu zaczęło się ostre strzelanie w wykonaniu podopiecznych Kovaca. Do siatki trafili jeszcze Leon Goretzka, wprowadzony za Grnabry'ego Mueller i Kingsley Coman - zwłaszcza ostatni z wymienionych dawał się we znaki obrońcom tureckiego klubu.

Intruz w ośrodku treningowym Bayernu. Chwycił trenera za nogi i nie chciał puścić Niecodzienna... czytaj dalej » Bayern prowadził 4:0, a tuż przed przerwą zdobył jeszcze jedną bramkę. Lewandowski został sfaulowany w polu karnym przez Maurico Islę, a jedenastkę na gola zamienił Mueller.

Hat trick Muellera

W drugiej odsłonie Bawarczycy nie przemęczali się i spokojnie kontrolowali wydarzenia na boisku. Co więcej w 58. minucie swojego trzeciego gola strzelił Mueller - tym razem Niemiec wykorzystał błąd obrońców i bramkarza, który wybiegł przed szesnastkę, po czym przymierzył z dalszej odległości.

Piłkarze Bayernu po kolejnym golu na chwilę stracili koncentrację, za co zostali skarceni. Fenerbahce przeprowadziło jedną z nielicznych akcji w meczu, a Max Kruse poradził sobie z defensorami i precyzyjnym strzałem pokonał golkipera Bayernu.

Lewandowski opuścił murawę w 74. minucie, gdy zmienił go Jann-Fiete Arp. Polak nie obejrzał z ławki już żadnego gola - jego koledzy wystrzelali się w pierwszej połowie.