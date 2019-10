Horror na meksykańskich trybunach. "Szczęście, że nikt nie zginął"

Pojawiające się w mediach społecznościowych zdjęcia ukazujące to, co wydarzyło się w niedzielę na stadionie w mieście San Luis Potosi, są zatrważające. Na trybunach wywiązała się regularna bijatyka, która doprowadziła do przerwania spotkania przy stanie 2:0 dla drużyny Queretaro.



¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



Se detiene el partido entre Atlético de San Luis y Querétaro por una fuerte bronca en la tribuna que terminó en invasión de cancha



Aficionados se metieron al campo para resguardarse y futbolistas de Gallos Blancos estuvieron cerca de ser agredidos pic.twitter.com/V2Au666mQL — SoyReferee (@SoyReferee) October 20, 2019





Część kibiców wbiegła na murawę w obawie o swoje zdrowie. Znalazły się tam m.in. płaczące z przerażenia dzieci. Służby porządkowe nie radziły sobie z sytuacją. Na zdjęciach widać zakrwawionych poszkodowanych. Serwis ESPN podał, że według jego informacji rannych zostało przynajmniej 37 osób. Niektóre z nich zostały brutalnie pobite.



Capítulo NEGRO en la historia de nuestro futbol. No hay algo más triste que marcar con violencia la infancia.



Los aficionados de San Luis y Querétaro se la creyeron de más su “Clásico”, la neta. pic.twitter.com/DNZIG7PdD3 — Alan Lara (@alanlarav) October 20, 2019





"Niepokój i smutek"

Władze Atletico San Luis po niecałych 50 minutach od wybuchu zamieszek poinformowały o opanowaniu sytuacji, ale nie było mowy o dokończeniu meczu. Według doniesień lokalnych mediów piłkarze drużyny Queretaro czekali dwie godziny na opuszczenie stadionu.



Lamentables imágenes en el futbol mexicano. La seguridad rebasada en el Alfonso Lastras. Inadaptados comienzan batalla campal en las gradas, que escaló a la cancha



Incluso intentaron agredir a jugadores de Querétaro y San Luis



(FOTOS + VIDEO) https://t.co/CggTv3oFdepic.twitter.com/QkVBegY2Yk — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 21, 2019





Jedni stali, drudzy strzelali. Niecodzienny protest piłkarzy Piłkarze z... czytaj dalej » "Ta sytuacja wywołuje ogromny niepokój i smutek" - serwis ESPN cytuje Gustavo Matosasa, trenera Atletico San Luis. "Nie chcemy oglądać czegoś podobnego w futbolu" - podkreślił.

Trener gości Victor Manuel Vucetich za burdy obwiniał brak odpowiedniego zabezpieczenia. - To był twardy mecz i w pewnym momencie na boisku pojawili się jacyś ludzie. To wtedy wszystko się zaczęło, bo nie było ochrony - mówił.

"Prawdopodobnie tylko szczęściu można zawdzięczać to, że nie było żadnych ofiar śmiertelnych" - podsumował ESPN, pisząc też o "najgorszym epizodzie przemocy w meksykańskiej piłce w ostatnich latach".