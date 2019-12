Glik z pierwszym golem w sezonie. Efektowna wygrana Monaco

Glik ustalił wynik spotkania w doliczonym czasie drugiej połowy. Polak świetnie zachował się przy rzucie wolnym, gdy skutecznie wykończył uderzeniem prawą nogą dośrodkowanie Adriena Silvy.



Kamil Glik 5️⃣pic.twitter.com/1FMRa7GMnb — AS Monaco ES (@AS_Monaco_ES) December 21, 2019





Dla polskiego obrońcy to pierwsze trafienie w tym sezonie. Dwa gole w tym meczu uzyskał Wissam Ben Yedder, który prowadzi w klasyfikacji strzelców z 13 trafieniami.



Monaco zrewanżowało się tym samym Lille za wtorkową porażkę 0:3 w Pucharze Ligi.

Skuteczniejsi niż PSG